UdineFarWest Exxx…Polzive!!! I bulli alzano il tiro: Dopo aver menato uno studente del Marinoni minacciano di colpire a coltellate una docente che aveva denunciato alla direzione dell’istituto l’episodio e il nome dell’aggressore.

Le forze dell’ordine stanno indagando sui violenti episodi verificatesi tra venerdì 15 e lunedì 18 novembre che hanno visto coinvolti alcuni ragazzi del Marinoni (vedi leopost). In un caso, quello di venerdì, la vittima era finita in ospedale con una prognosi di 14 giorni. I genitori del ragazzo hanno formalizzato denuncia alla Polizia. Il clima è molto teso poiché, dopo il primo episodio, anche una docente, accortasi che alcuni allievi di nazionalità straniera mantenevano un comportamento poco raccomandabile, ha informato la direzione dell’istituto. Qui il testo della denuncia inviata all’Ufficio Minorenni:

«Con la presente io sottoscritta I. G. – dopo aver inviato una pec precedentemente sul caso del bullismo ai danni dell’allievo A. R. (frequentante il primo anno dell’Istituto Marinoni) da parte di un ragazzo straniero, segnalo quanto accaduto ieri nei pressi del McDonald all’ora di pranzo in uscita dall’Istituto dove presto servizio fino al 30 giugno 2025. Il ragazzo – continua I.G. – in posizione di attesa, continuava a fissarmi e contemporaneamente in dialogo con due suoi connazionali più grandi di lui, affermava: “Ecco, è lei”. Al che, dopo avergli chiesto quali problemi abbia, mi ha risposto con una serie di sproloqui contro di me. Insulti a parte che non mi interessano, visti i personaggi poco raccomandabili da cui era accompagnato, mi sento di segnalare quanto accaduto in quanto percepitami come possibile mira di vendette e/o altro. Naturalmente io sono dotata di tutti gli strumenti di autodifesa che porto appresso, ad ogni modo domanderei un qualche intervento da parte vostra». Gli stranieri alzano il tiro e si è arrivati a minacciare i docenti. Udine Far West.