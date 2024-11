FedrìaAcciaieria Exxx…Polzive!!! E’ bufera sulla petizione. No del Consiglio di Stato alla consegna alla Danieli dei nomi degli oltre 19mila firmatari contro lo stabilimento. Honsell infilza il pilatesco Fedriga: “Ha preferito fare lo spettatore”. Il presidente, tifoso nerazzurro, ha ricevuto una targa dall’Inter Club di Lauzacco (Ud).

Nella scala delle priorità del presidente della regione Fvg l’Inter viene prima delle garanzie costituzionali dei cittadini. Nella foto lo si vede mentre riceve una targa dal presidente dell’Inter Club di Lauzacco (Ud). Le garanzie costituzionali dei cittadini che hanno firmato la petizione contro il progetto dell’acciaieria di San Giorgio di Nogaro, passa in secondo piano. Il consigliere Furio Honsell rende noto: “Il Consiglio di Stato, nella mattinata di venerdì 22 novembre, ha confermato la sospensione dell’esecutività della sentenza con cui il Tar del Fvg ha imposto al consiglio regionale di consegnare alla Danieli di Buttrio (rappresentata dall’avvocato Roberto Paviotti) l’elenco delle firme della petizione”. A questo punto bisognerà attendere almeno fino al 3 aprile per capire l’esito della vicenda sulle firme anti acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Per il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, “Il governatore Fedriga avrebbe dovuto fare ricorso al Consiglio di Stato per difendere la libertà di espressione politica di 19mila 974 cittadini, invece ha deciso di fare lo spettatore, lasciando così che i nomi di quei cittadini andassero in mano alla Danieli. Per questo motivo io insieme a Marino Visintini e Paolo De Toni abbiamo deciso di fare autonomamente il ricorso, difendendo il diritto politico dei firmatari di quella petizione popolare, e di tutte quelle future. Riteniamo molto importante questa nostra azione sul piano della difesa del diritto dei cittadini di poter esprimere la propria opinione politica attraverso l’istituto della petizione, senza intimidazioni sull’effetto del loro gesto. Esprimiamo, pertanto, il nostro profondo apprezzamento per il lavoro svolto dagli avvocati Monai e Sanino per l’eccellente patrocinio fornito”, conclude la nota. Sul caso acciaieria e la sentenza del Consiglio di Stato interviene Giulia Massolino consigliera regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg e componente dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa: “Dopo la sentenza del Tar, che imponeva alla Regione di consegnare le firme della petizione contro l’acciaieria, l’Aula aveva approvato all’unanimità una mozione e l’Ufficio di Presidenza di cui faccio parte aveva a sua volta all’unanimità deliberato l’indicazione alla Giunta Fedriga di procedere con il ricorso al Consiglio di Stato, a tutela delle cittadine e dei cittadini che hanno manifestato legittimamente il proprio dissenso con la petizione. Ci chiediamo quali siano le motivazioni per le quali la Giunta, pur avendone la facoltà – evidenzia la Massolino nella sua nota -, abbia deciso di ignorare le indicazioni sia dell’Aula che dell’Ufficio di Presidenza, non procedendo con il ricorso al Consiglio di Stato”.