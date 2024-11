LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Salvini, dopo la bastonata in Emilia e Umbria, impone il diktat in Veneto e Lombardia: Le due regioni non verranno mai cedute agli alleati. Faremo slittare le elezioni in Veneto al 2026. Salgono le quotazioni dei Benito Remix in Friuli.

Man mano che si avvicina la scadenza delle elezioni in Lombardia e Veneto, all’interno dell’alleanza i ferodi diventano sempre più arroventati. I risultati delle regionali hanno creato più di qualche malumore nel circondario. Forza Italia e Fratelli d’Italia, dopo il disastroso risultato del Carroccio (In Umbria ed Emilia è finito dietro Forza Italia), seguono con attenzione gli sviluppi delle candidature in Lombardia e Veneto. Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno già ipotecato le candidature di Tosi (Forza Italia) e De Carlo (Fratelli d’Italia) in Veneto. Il presidente del consiglio ha avanzato la proposta di una candidatura anche per la Lombardia. Il che pare impossibile. Ma oggi Salvini gioca di contropiede.Terzo mandato per i governatori e presidenza della Regione Veneto: il leader tenta il tutto per tutto per mantenere la leadership del Carroccio nelle terre della Serenissima. “Chiederemo sia il Veneto che il terzo mandato per i governatori” ha confermato ieri il vicepremier prima del suo ingresso al Senato. E allora sembra non essersi conclusa la partita per un possibile Zaia Ter, anzi quello per il governatore sarebbe addirittura il quarto mandato, con anche i fedelissimi del governatore in Regione che si schierano al fianco del loro condottiero. L’unica certezza, ad ora, su cui puntano i leghisti veneti è che la guida della Regione, con o senza Zaia, non verrà mai ceduta a nessun altro partito, neppure ai Fratelli (d’Italia) alleati di governo. “Il governatore più votato del Paese è veneto e si chiama Luca Zaia. Se qualcuno ha candidati migliori, provi a farsi avanti, ma sappia che la nostra Regione ha una forte identità e non è terra di conquista dei partiti – assicura il capogruppo leghista in Consiglio Regionale Alberto Villanova -. Privare i cittadini della possibilità di scegliere non porta mai bene. I consiglieri regionali della Liga Veneta e della lista Zaia, insieme a tanti sindaci e amministratori del territorio, e pure ai dirigenti del nostro movimento, rappresentano una forza compatta, radicata e con esperienza di governo che molte forze politiche ci invidiano. Più di qualcuno sta vendendo la pelle del leone prima di catturarlo – conclude Villanova – e noi venderemo cara la pelle. Per la Liga Veneta la regione è come la linea del Piave, ha un valore simbolico e politico dal quale non possiamo prescindere”. Nel frattempo, la Lega ha anche annunciato la volontà di far slittare le elezioni regionali (previste per la fine del 2025) di qualche mese, “per consentire al governatore Zaia di essere in carica al momento dell’apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026”. Di fronte a questo scenario non è da escludere una candidatura di Fratelli d’Italia in Friuli VG.