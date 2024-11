ManovraAllaProva Exxx…Polzive!!! In Friuli siamo in sovraofferta sanitaria. Il commento dei “saggi” interpellati da leopost: Rischio esternalizzazione di pezzi sempre più importanti della sanità pubblica. Ritornare al modello Renzulli del 1986. Al comparto assegnati oltre 3 miliardi e mezzo.

L’assessore alle finanze Barbara Zilli ha reso noti i dettagli dello stato delle finanze in Fvg. “La manovra di bilancio che a breve verrà sottoposta al vaglio dell’aula prevede che le risorse manovrabili passino dai 5,724 miliardi di euro del 2024 a 6,241 miliardi di euro attuali, con un aumento di 517 milioni di euro rispetto alla manovra dello scorso anno. Risorse che ci permettono di dare continuità alle scelte politiche compiute in questi anni”. Rispetto ai riparti, va considerato quello della sanità che supera i 3,5 miliardi di euri. Il 12% in più rispetto allo scorso anno. A tal proposito, leopost ha interpellato i “saggi” che forniscono alcuni spunti molto interessanti riguardo al settore nella regione a statuto speciale. Il passaggio-chiave dei relatori è il seguente: «(…) il FVG è in sovra offerta sanitaria, si pensi alle due università di medicina integrate, alla moltitudine di presidi ospedalieri, di due irccs di aziende Zero e società in house che vivono in gran parte grazie alla sanità per quanto riguarda l’e health. Se guardiamo ad esempio all’efficienza cosiddetta “allocativa” (dove e come vengono collocati ed aggregati i servizi), l’ultimo rapporto AGENAS sul Piano Nazionale Esiti ci testimonia di una realtà ospedaliera ancora molto frammentata in cui svariate tipologie di interventi specialistici sono distribuiti su troppe strutture con bassi volumi. E torniamo in FVG, per esempio alla polemica sulla chirurgia senologica o alle ortopedie, alla chirurgia oncologica e chi vuole ci aggiunga quanto altro manca all’appello. Oltre allo spreco di risorse ci sono ben più gravi conseguenze negative sugli esiti clinici generabili da unità operative che non trattano la casistica necessaria per avere tutta l’esperienza richiesta.

Quindi si accoppia l’inefficienza degli outcomes clinici con quella per il mancato raggiungimento delle economie di scala di sovietica memoria. Pensiamo in FVG ad esempio al DM 70 sugli standard ospedalieri che pare essere ancora largamente inapplicato e le proposte che si avanzano paiono nascondere ancora la polvere sotto il tappeto.

Se consideriamo poi l’efficienza “produttiva”, ovvero il rapporto tra risorse assorbite e produzione generata, una decina di anni fa nell’ambito del programma di “spending review” si era calcolato che solo per le Aziende Ospedaliere, i costi potevano essere in eccesso rispetto al valore massimo di finanziamento compatibile con la normativa per un ammontare di un paio di miliardi di euro. Credeteci – spiegano i “saggi” – in alcune regioni insospettabili l’eventuale riapplicazione di quel medesimo conteggio agli ultimi bilanci pubblicati porterebbe a riconfermare quegli ordini di grandezza, forse rivisti al rialzo e di molto se vediamo il rapporto Meridiano Ambrosetti su farmaci e dispositivi. Bisognerebbe ripetere quello che fece Renzulli nel 1986 (chiusura degli ospedali di Grado, Cormòns e Codroipo) – ripetono gli accademici – ma nessuno è più sordo di chi non vuole sentire, rectius comprendere. In conclusione, l’attivazione dei nuovi modelli di servizio territoriali (quelle ad esempio che io definisco le nuove Saub, cioè le case di comunità) trascina inevitabilmente con sé nuovi costi. Le risorse per coprire questi costi, nella componente non garantita dai maggiori finanziamenti concessi alla sanità, non possono che venire dalla razionalizzazione dei servizi preesistenti (per le regioni ordinarie per altre determinano la cannibalizzazione sanitaria del bilancio regionale). L’efficienza dovrebbe dunque assumere un ruolo prioritario nell’agenda politico-tecnica, al pari dell’incremento del Fondo Sanitario Nazionale o per chi si autofinanzia la spesa sanitaria, di quello regionale. Anche perchè il personale non c’è e quindi, a ben vedere, esiste anche una terza opzione, quella più temuta da alcuni, ovvero che l’attivazione di una parte dei nuovi servizi possa avvenire solo sulla carta oppure sia oggetto di quello che qualche assessore pomposamente chiama partenariato pubblico-privato che altro non è che l’esternalizzazione di pezzi sempre più importanti di sanità pubblica al privato, for profit o non profit».