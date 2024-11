AterMater Exxx…Polzive!!! L’opposizione sgancia petardi da chilo sulla spartizione partitocratica delle nomine alle aziende per l’edilizia residenziale Fvg anticipate da leopost: “Curriculum di scarse competenze; Brutale lottizzazione. Inopportunità di sindaci-presidenti (Sergon e Candido)”. Stop a queste mercanzie, bisogna introdurre la figura del Direttore Generale.

L’opposizione ha atteso il voto della giunta per le nomine per attaccare l’alleanza di centrodestra sui nomi, anticipati da leopost, da sistemare ai vertici dei CDA delle aziende per l’edilizia territoriale (Ater). I petardi li sganciano Bullian (Patto per l’Autonomia), Francesco Martines (PD) e Rosaria Capozzi (5Stelle). Il tono è burrascoso: «Brutale lottizzazione degli incarichi»; curriculum «non pertinenti»; «inopportunità di nominare sindaci nel ruolo di presidenti (vedi Sergon, quota Bini e Mauro Candido, Forza Italia)». Pertanto a guidare le Aziende per l’edilizia residenziale, così è emerso giovedì, saranno Daniele Sergon per Gorizia, Mauro Candido per Pordenone, Daniele Mosetti per Trieste e Vanessa Colosetti per Udine. Alla soddisfazione espressa dall’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante, si contrappongono il giorno dopo le critiche della minoranza. In particolare, oltre alle competenze, l’opposizione giudica inopportuno nominare sindaci nel ruolo di presidenti Ater a Pordenone e a Gorizia, che, nel caso ricoprano o abbiano ricoperto nell’ultimo anno ruoli nelle forme associative di Comuni, riteniamo possano essere incompatibili». La maggioranza, proseguono i tre consiglieri, «ha fatto l’esatto contrario di ciò che serviva per rilanciare le Ater, che in alcuni territori annaspano, particolarmente nell’area giuliana e in quella isontina. Con queste nomine non ci sono presupposti favorevoli per migliorare le performance: dalla diminuzione dei tempi per la riassegnazione degli alloggi non locati agli investimenti e alla gestione delle pratiche amministrative. Nella situazione critica che vede un fabbisogno crescente di case e una risposta non sufficiente, è inaccettabile che si proceda alle nomine Ater come mezzo per risarcimenti politici e per sistemare i propri equilibri interni». Non manca un annuncio: «Per ovviare alle difficoltà attuali, proporremo alla prima occasione utile di introdurre in ogni Azienda un direttore generale».