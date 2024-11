NataleTropicale Exxx…Polzive!!! Festa indigesta per le decorazioni natalizie di Udine. Ai Benito Remix viene il voltastomaco. Il capogruppo Vidoni: “Hanno confuso il periodo natalizio con quello di carnevale. Dimenticate le radici giudaico-cristiane”. Il vice sindaco Venanzi: “La mia città è la più bella di tutte”.

Alcuni anni fa, per le festività natalizie, l’amministrazione aveva scelto temi che evocavano le moschee e le divinità islamiche, quest’anno si è passati a qualcosa di più allegro ma sempre distante dai simboli della natività. Lo rileva il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, il lizza per il congressino cittadino, Luca Vidoni. Fusette tricolori, con fiamma o senza, rivolte alla maggioranza: «Il Sindaco De Toni e il suo vice Venanzi dovrebbero forse consultare meglio il calendario, perché sembra che abbiano confuso il periodo natalizio con quello carnevalesco. Evidentemente, le critiche al videomapping dello scorso anno a loro non sono state sufficienti, poiché quest’anno sono riusciti a fare addirittura peggio. In un mondo sempre più orientato verso una visione puramente commerciale, anche nelle ricorrenze religiose, spesso si tende a dimenticare le radici giudaico-cristiane che sono alla base delle nostre comunità e della società occidentale. Le luminarie accese ieri dall’Amministrazione comunale ne sono una chiara dimostrazione. In questi giorni tutte le città italiane stanno illuminando le strade per il Natale: si può ben notare come quelle governate dal centrodestra abbiano scelto di valorizzare lo spirito e i simboli del Santo Natale con eleganza, mentre i comuni amministrati dal centrosinistra sembrano intenzionati a cancellare le tradizioni con addobbi fuori tema e privi di significato. Non possiamo permettere che le nostre radici vengano dimenticate o, peggio ancora, trascurate deliberatamente da chi dovrebbe invece valorizzarle».