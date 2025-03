UdineFarWest Exxx…Polzive!!! I Benito Remix pigiano sul tema sicurezza: Sinistra immobile Centrodestra cencreto. Vidoni alza il polverone sull’assessore Toffano: Attendiamo misure concrete e non annunci propaganda.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Udine Luca Vidoni annota: “Dopo mesi di immobilismo l’Assessore Toffano forse ha finalmente compreso che uno dei principali compiti di un’Amministrazione comunale e di un Sindaco sia quello di occuparsi di sicurezza e ordine pubblico. Non lo ribadiamo soltanto noi, ma lo dice chiaramente il TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) e più precisamente l’art. 54 che specifica con precisione le competenze e i doveri di un primo cittadino in materia. Prendiamo atto con favore delle decisioni prese durante il recente Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura e della volontà di intervenire nell’area di Borgo Stazione. Ci auguriamo però che queste azioni non si rivelino le solite uscite a mero scopo propagandistico dell’Assessore Toffano, ma che diventino, al contrario, misure concrete e continuative. È bene ricordare che simili richieste erano già state ripetutamente da noi sollevate e soprattutto prontamente portate avanti durante l’amministrazione precedente. Dal centrodestra nel corso del suo mandato al governo della città di Udine, infatti, non ci sono mai state chiacchiere ma sempre interventi concreti. Nell’ordine:

L’apertura di un ufficio della Polizia Locale in viale Leopardi, l’assunzione di nuovi agenti, la creazione dell’Unità cinofila comunale per il contrasto allo spaccio e alla microcriminalità, l’aumento senza precedenti degli impianti di videosorveglianza e dell’illuminazione nei parchi e nelle aree più critiche e l’istituzione del presidio dei militari dell’Esercito per sorvegliare le vie più “calde”.

Tutti provvedimenti ai quali il centrosinistra ha sempre votato contro perché secondo loro le risorse spese per migliorare la sicurezza in città sarebbe stato meglio investirle in altro. Sulle vicende legate alla Stazione di Posta auspichiamo che venga convocato al più presto e in una sede adeguata un Consiglio di Quartiere dedicato, come richiesto da moltissimi residenti, affinché possano far sentire la loro voce ed esprimere le loro istanze. Fondamentale sarà ascoltare il pensiero dei giovani che frequentano gli istituti scolastici della zona e che recentemente sono stati oggetto di rapine e aggressioni. Altrimenti, se la Giunta De Toni, per il tramite del Presidente del Consiglio di Quartiere Partecipato di Udine Centro, non dovesse dare seguito a questa richiesta, della tanto sbandierata “partecipazione” rimarrebbe solo il nome.”