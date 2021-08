UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Fontanini perde pezzi: i commissari più apprezzati del Friuli, Martone e Rotolo verso il comando di Lignano. A Udine rimangono solo gli abusivi. Esclusivo.

Appena possono, i dipendenti del comune di Udine tagliano la corda. Gli ufficiali di Polizia Locale Martone e Rotolo due delle agenti più preparate del comando, sono state ammesse al concorso pubblico per l’assunzione di un ufficiale capitano destinato a guidare la Polizia Locale di Lignano. Il Comandante uscente, Alberto Adami, ha terminato il proprio servizio sabato scorso, 31 luglio. La prova scritta si terrà lunedì 9 agosto. Gli aspiranti sono 37. Dopo Pio Nardin, anche i Commissari Debora Martone e Daniela Rotolo tentano la fuga da Udine. Ambedue sono ufficiali con laurea in dotazione, diversamente dalla cricca degli abusivi che ostenta stellette ma non possiedono il titolo di studio come lo sgangherato fustigatore Giulietto Dri e la romantica Beppina Florio. Sono i risultati di un comando guidato dal Tenente Cisilino e dall’assessore Ciani precipitato nel fallimento del progetto di un sindaco cabarettista che del reparto vigili aveva fatto uno dei punti centrali del programma amministrativo. Il saldo del triennio, per i propugnatori dell’ordine come Lega e Fratelli d’Italia, è inguardabile mentre si prospetta, fra pochi mesi, un’altra clamorosa rivoluzione. Il servizio del comandante Del Longo scade a fine febbraio 2022 e con ci sono margini affinchè il dirigente possa restare. Fontanini sta cercando un sostituto che pare aver individuato in Rudy Bagatto da San Daniele attualmente in servizio a Monfalcone. A un anno delle elezioni e dal rush finale.