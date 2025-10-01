“Strumentalizzare i fatti di cronaca per fini politici è di per sé un’operazione squallida. Se a farlo è un rappresentante della giunta regionale è un fatto grave. Per questo oggi – afferma Moretuzzo – ho interrrogato il vicepresidente Anzil rispeto alle sue numerose dichiarazioni sul tema della sicurezza a Udine. Chiedendo perché non è intervenuto con la stessa fermezza sui fatti accaduti a Trieste o a Pordenone. Scaricare le responsabilità sui sindaci – conclude Moretuzzo – è profondamente scorretto”. Il vice presidente Anzil replica a tono ricordando al consigliere regionale le norme in materia contenute nel TULPS. Quali sono le competenze di un sindaco, nel caso De Toni, rispetto alla gestione della sicurezza in un comune? in particolare a Udine? “A riscontro dell’interrogazione del consigliere esprimo il mio disappunto nei confronti di quella parte politica, sempre la stessa, che ancora una volta pretenderebbe di imporre una censura chi la pensa in modo diverso, impedendogli di esprimere la propria opinione, e viceversa rivendico il diritto di ciascuno -e quindi anche il mio- di esprimere, ben s’intenda senza toni ingiuriosi o diffamatori, il proprio pensiero anche sul tema della gestione della sicurezza da parte della attuale amministrazione comunale. Udine è la città in cui sono nato, che frequento da sempre e che perciò mi sta particolarmente a cuore e la situazione di degrado in cui a mio giudizio è sprofondata da mesi mi addolora e non mi può lasciare indifferente. La sicurezza rappresenta oggi una vera emergenza che non può essere né negata né sottovalutata. Di fronte a episodi che destano allarme e preoccupazione tra i cittadini, l’Amministrazione comunale ha mostrato un immobilismo sconcertante. Il Sindaco di Udine, che pilatescamente continua a negare la propria competenza, sembrerebbe non avere piena coscienza dei poteri straordinari che il suo ruolo gli attribuisce, preferendo rifugiarsi in dichiarazioni vaghe o in un poco coraggioso scarico di responsabilità. Questo atteggiamento non solo a mio giudizio pare del tutto inadeguato, ma rischia di alimentare ancora di più la sensazione di abbandono che molti udinesi vivono ogni giorno. La verità è che il Sindaco di Udine non prende i provvedimenti indispensabili a gestire una situazione critica come quella odierna non perché la legge non glielo consenta ma perché la sua maggioranza, il famoso campo largo, non lo sosterrebbe se tentasse di esercitare i poteri straordinari che invece una situazione straordinaria richiede.

Infine, concludendo, a beneficio di chi ancora continua a negare la competenza del sindaco in tema di sicurezza, mi permetto leggere il testo integrale dell’articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali che appunto disciplina i poteri del sindaco quale ufficiale di governo in tema di sicurezza, poteri che sempre sono stati ampi ed eccezionali ma che sono stati ulteriormente ed appositamente ampliati con la riforma del 2008 e che attribuisce al sindaco la funzione di ufficiale di Governo. Dite a De Toni, quando continua a lamentare che la sicurezza è competenza del Governo, che a Udine l’ufficiale del Governo è lui!

Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

1. a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

2. b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

3. c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche](1) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”.