FlotillaCamarilla Exxx…Polzive!!! E’ iniziato l’abbordaggio ma gli storditi non si fermano. Poteva mancare lo sciopero generale? Nasce il campo largo-Flotilla. Il centrodestra esulta. Pd; 5Stelle; Cgil, sigle studentesche, Usb, Verdi, AVS verso il “Marche2”.

Fra i partiti che, più di altri, si sono esposti a sostegno della “Flottaglia” c’è “Il Movimento 5 Stelle” che, mobilitando i dipendenti regionali (vedi foto) si spende da sempre con l’obiettivo di tutelare gli stipendi dei dipendenti delle aziende che lavorano in regime di appalto per la Pubblica amministrazione. Al tempo stesso, rendono noto: “è sempre stata nostra premura pretendere che, nell’ambito dei bandi di gara, compresi quelli che riguardano enti strumentali e dipendenti, incluse aziende sanitarie e società in house, venga prevista nella valutazione delle offerte la presenza di punteggi premiali per le realtà che offrono ai propri lavoratori non meno di nove euro lordi l’ora”. Tutelare gli stipendi e la Fottiglia.

Grazie alla Flottiglia ci saranno degli sviluppi sul fronte politico anche in Fvg. Dopo il flop del campo largo e dei ProPal nelle Marche la ghenga dei “navigators” annuncia una mobilitazione generale ininterrotta con la proclamazione (CGIL) dell’immancabile sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per venerdì 3 ottobre: Un paese aggrappato agli scioperi. «L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali». Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil, «saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore». Un paese aggrappato agli scioperi degli svalvolati dell’Oceano. E’ stata occupata la stazione Centrale di Napoli, cinturata Roma Termini. Alla fine è iniziato l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla entrata nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre nella “zona ad alto rischio”, quella pattugliata dalla marina israeliana nell’ambito del blocco navale in vigore dal 2009 al largo della costa di Gaza. La prima nave a ricevere i militari israeliani è la nave Alma, al momento isolata dal resto della flotta. C’è preoccupazione per quanto potrebbe accadere.