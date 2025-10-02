ProPalestinaInVetrina Exxx…Polzive!!! Udine agonizza Vergogna Mondiale…. Siamo già una colonia di Hamas: SignorCensore: NO Friulani, SI Palestina. In città autorizzato il corteo dei seguaci del terrorista contro Israele del 14 ottobre. Signor Censore sei tu che hai l’appalto per separare il bene dal male. Schiaffo al Friuli.

La discriminazione serpeggia tra piazza primo maggio e viale Venezia. Palese. “La Flotilla è stata fermata, blocchiamo tuttto!”. quasi fosse un grido di gioia. Era quello che si aspettavano i crocieristi e ben per questo si stanno organizzando come meglio possono: Il carnet è quello tradizionale: scioperi generali, presidi e cortei per dire no a Israele. Tutto autorizzato. Come quello di Udine in programma martedì 14 ottobre alle ore 17,30. Appuntamento in piazza della Repubblica per l’assembramento poi la truppa si sposterà in corteo per arrivare in piazza 1° maggio. “La comunità palestinese – tengono a precisare gli organizzatori – sarà in testa al corteo. Verrà affiancata da realtà dello sport popolare e altre realtà aderenti”. Bandiere solo della Palestina con il preciso scopo sensibilizzare le azioni contro uno stato genocida: boicottare la partita. Lanciare un messaggio di unitarietà e condivisione riunendoci tutti sotto la bandiera della Palestina. Udine colonia di Hamas. Una vergogna internazionale ostaggio dei croceristi di Hamas. Per i friulani non c’è speranza…(…). Non possono nemmeno manifestare contro le scorribande dei minori non accompagnati.