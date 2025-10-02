TriesteArdente Exxx…Polzive!!! Qual’è il mercato che “tira” di più? 4 triestini vendevano foto e video sexy di porcellone da urlo. Ma non pagavano il fio. 240 mila euro incassati in black.

Fonte, Comando:

I militari dipendenti dal Comando Provinciale di Trieste hanno concluso un’articolata operazione di polizia

economico-finanziaria a garanzia e tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari. L’attività ha

riguardato controlli fiscali nei confronti di quattro persone fisiche, residenti nella provincia, attivi su una nota

piattaforma online. L’operazione si inserisce nei settori prioritari di contrasto all’evasione fiscale, con particolare

riferimento alla cosiddetta digital creator economy, realtà in forte espansione soprattutto tra le nuove

generazioni, che produce significativi volumi di ricavi attraverso l’offerta al pubblico di contenuti digitali di

varia e molteplice tipologia. I soggetti sottoposti a controllo sono risultati particolarmente attivi sulla predetta piattaforma, dove diffondevano e vendevano materiale video e fotografico, ma anche su altri social network altrettanto popolari dove contavano migliaia di followers. L’attività ispettiva, condotta anche eseguendo accessi domiciliari autorizzati dalla Procura della Repubblica di Trieste, ha permesso di individuare introiti percepiti per oltre 244.560 euro, non inseriti nelle periodiche

dichiarazioni fiscali, il contesto è ora al vaglio dell’Agenzia delle Entrate per gli sviluppi di competenza. A tali

condotte evasive si sommano, inoltre, ulteriori 20.000 euro, connessi a compensi derivanti da attività sottoposte

alla cosiddetta “tassa etica”: un’addizionale suppletiva del 25% prevista sugli introiti”.