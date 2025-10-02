EmittentiSuiBattenti Exxx…Polzive!!! In regione si sente profumo di campagna elettorale: oltre 5 milioni alle tv private commerciali. A secco le Radio, il mezzo coi dati d’ascolto più alti.

I tecnici delle emittenti private fanno girare un testo relativo ai fondi della regione destinati alle radio e TV locali: “Colpo di scena. Un milione di euro in più in assestamento di bilancio per i contributi a (radio) e Tv private. A chi saranno destinati? con un colpo di mano della giunta finiranno solo nelle tasche delle Tv commerciali in graduatoria. Pertanto le privilegiate saranno: Telequattro, TV12 e Telefriuli. Nessun contributo alle radio”. L’unico mezzo che ha portato risultati d’ascolto positivi e in salita. Dalla Regione fanno sapere: “A sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive con sede legale e operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, la Regione ha istituito un Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva locale pari a 1.737.900 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026. Inoltre, in virtù dell’essere confinanti con la Slovenia e con l’Austria, per poter valorizzare l’impatto transfrontaliero l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l’attività di emittenti televisive, sempre con sede legale e operativa in FVG, impegnate proprio nel supportare la divulgazione di informazioni connesse alla specificità dei territori a confine, che non siano però destinatarie dei contributi del Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione. Per queste finalità, è destinata la spesa complessiva di 240mila euro (80mila euro per ciascun anno, dal 2024 al 2026). È quanto inserito all’articolo 12 della legge regionale 16/2023 (legge di stabilità 2024), in cui sono anche dettagliate le caratteristiche che devono avere le emittenti, le somme loro erogabili e la previsione di criteri, modalità e termini di presentazione delle domande, secondo delle linee guida da sottoporre alla Commissione consiliare competente. Roberto Novelli (FI) ha, quindi, riunito i componenti della Sesta che si sono espressi con un parere favorevole a maggioranza (astensione delle Opposizioni, nessun contrario) sulle novità presentate dall’assessore Pierpaolo Roberti a tali linee guida, dalle domande che saranno da presentare online alla ripartizione del Fondo, che ora sarà divisa al 50% (non più 70% per le tv e 30% per le radio), all’eliminazione del tetto massimo di contributo per le informazioni di confine, che oltretutto sarà erogato in un’unica soluzione”.