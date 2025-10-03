LegaMotoSega Exxx…Polzive!!! In Friuli c’è un pericolo islamizzazione. Cisint:”Dobbiamo aprire gli occhi”. E fa saltare le tende a De Toni: “Il sindaco ha tutti gli strumenti per chiudere le moschee irregolari”. Che aspetta a Udine in viale Ungheria? Tra il pubblico Martines e Tellini. Il presidente della Git di Grado Marin: “Qui mi ascoltano”.

Successo a Palmanova alla sala dei “combattenti” per l’incontro organizzato dalla Lega su “Sicurezza e Islamizzazione dall’Europa al nostro territorio”. I recenti fatti di cronaca, Udine, Tolmezzo, Monfalcone, Pordenone, Trieste, mettono in evidenza che a NordEst esiste un fenomeno islamizzazione molto critico che l’europarlamentare Cisint denuncia da mesi e mesi. L’incontro ha calamitato gli amministratori della zona. In sala si sono visti il sindaco Tellini e il consigliere regionale del PD, Martines. Il presidente della Git di Grado, Roberto Marin (“Qui mi ascoltano”) cui Cisint ha promesso che chiuderà la moschea. Relatori: Budai, Dreosto e Anna. Notati tra il pubblico: Marika Diminutto, il segretario Bosello, Lugano, Alex Cecone, Luca Rigonat, Lorenza Ioan, Ernesto Baldin, Vanessa Colsetti. Cisint ha reso noto che metterà a disposizione dei sindaci il suo vademecum rispetto al problema delle moschee abusive e gli strumenti che può attivare il sindaco per chiuderle nel caso fossero abusive. Ovunque ce ne sono. Anche a Grado che ho visitato recentemente. Invieremo una richiesta di “accesso civico” al sindaco di Udine in cui ci attendiamo che la definizione della moschea abusiva di Udine (viale Ungheria) sia di destinazione d’uso commerciale. A quel punto deve intervenire con un’ordinanza. Infine, Anna Cisint saluta il pubblico con una promessa: “Abolizione del velo in pubblico”.