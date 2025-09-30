PortoDiTriestePortoNellePeste Exx…Polzive!!! In Friuli pensano solo a Gaza. Rixi: Che aspettano a nominare il nuovo commissario? Forse giovedì Fedriga scioglierà la riserva. (fonte ShipMag). Rispunta il nome di Marano (AeroportoFvg)

Fonte Ship Mag.

“Il governatore Fedriga deve sciogliere gli ultimi dubbi sui due nomi proposti dal Mit (Marano e Torbianelli?). Il viceministro del Mit (Lega), Edoardo Rixi – ne è certo, giovedì si aggiungerà un nuovo tassello al puzzle delle nomine delle Autorità di Sistema Portuale. “Le altre nomine dell’Adsp sono tutte chiuse, non ci sono problemi. Adesso sono ferme al Senato, appena le voterà procederemo a ufficializzarle”, ha detto in risposta alla domanda di Policy Maker nel corso di Sea Future 2025. Mercoledì o giovedì il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fredriga, scioglierà le riserve sul nome del nuovo commissario dell’Authority triestina. “Entro la settimana si scioglieranno gli ultimi dubbi sul commissario del Porto di Trieste – ha spiegato Rixi – In particolare, il Governatore Fredriga, ha un dubbio sui due nomi proposti dal Mit. Uno dei due sarà indicato come commissario. È importante dare un segnale importante per Trieste per rimettere il porto in condizione di normalità. Sull’Adriatico il porto di Trieste è fondamentale, abbiamo aperto nuove linee con la Turchia e l’Egitto, per non parlare degli investimenti ungheresi. Parliamo di un porto importante per l’Italia”. Riserbo assoluto sui due nomi in ballottaggio per il posto di commissario (e di presidente in pectore). Secondo alcuni osservatori potrebbero essere, però, Antonio Marano, presidente dell’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia e Vittorio Alberto Torbianelli, già segretario generale del porto di Trieste. Staremo a vedere se Rixi riuscirà a chiudere il cerchio. L’unico dato certo è che oggi, 30 settembre, scade l’incarico di commissario dello scalo giuliano del direttore del Mit, Donato Liguori.