GazaDiStraza Exxx…Polzive!!! Presentato il nuovo manifesto-show della sinistra in CR: Bla-Bla-Bla, Manifestazioni, mozioni e sit-in su Gaza. Il centrodestra rulla coi fatti la Flottaglia: Ospitati al Cattinara di Trieste due bambini palestinesi. Riccardi: “La nostra regione è storicamente in prima linea nel portare aiuti umanitari”.

La disponibilità della Regione Fvg a prendere in carico i minori provenienti dal conflitto in Medio Oriente era stata scritta nero su bianco dal presidente Massimiliano Fedriga in una lettera indirizzata al ministero degli Esteri. “La nostra regione – ha dichiarato l’assessore Riccardo Riccardi – é storicamente in prima linea nel portare assistenza in situazioni di estrema fragilità, la nostra é la risposta concreta alle polemiche che ogni giorno ascoltiamo relative a questa guerra”.

Mentre 5 stelle, Cgil e altre forze politiche si baloccano su mozioni e richieste di sospensione dei rapporti tra la Regione FVG e lo stato d’Israele, la regione a guida centro destra e con l’impegno di Fedriga e Riccardi mette a disposizione le strutture sanitarie da impegnare per la la quindicesima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall’Italia che ha coinvolto anche la città di Trieste: una famiglia, da Ciampino è partita alla volta di Verona e da lì, la mamma, con problemi cardiaci, è stata ospitata al Cattinara. I due figli, un maschio e una femmina sono stati accompagnati dal papà al Burlo. Bastano i sit-in? Bastano le spillette con i simboli della flottiglia da portare all’occhiello in consiglio comunale? O basta appendere bandiere della Palestina di fronte alla porta del Duomo di Nimis? i vertici della regione, per converso, seguono la drammaticità del conflitto, attivando misure concrete e non sit-in o manifestazioni di facciata. Usano Gaza strumentalmente come arma di opposizione politica.