ProPalFazistal Exxx…Polzive!!! Si celebra l’anniversario del martirio di Nimis (Ud): I nazisti bruciarono 400 stalle e 500 case. Figurazza Atomica dei “Flotillas” e della SinistraFvg: esposta la bandiera palestinese di fronte al Duomo. Ai tempi delle devastazioni con chi si erano alleati i palestinesi? Le rivelazioni di Buzziolo.

E’ apparsa oggi la bandiera nell’occasione meno opportuna e pertinente che si possa trovare. Lo rileva l’ex giornalista RAI Marco Buzziolo, profondo conoscitore delle vicende storiche legate all’area pedemontana. E l’esposizione di quella bandiera di fronte al Duomo, rivela quanta approssimazione, stupidità, ignoranza, “flotillaggine” spensieratezza circondi la masnada dei “ProPal”. Lo spiega lo stesso Buzziolo:

“Pessima occasione per esporre la bandiera palestinese sul Duomo di Nimis è stata la commemorazione per l’anniversario del martirio del paese, il 29 settembre 1944, quando col lanciafiamme vennero incendiate dai nazisti quasi 500 case e quasi 400 stalle. Pessima occasione per il semplice, ma non banale, motivo che i palestinesi all’epoca in cui le truppe naziste bruciarono Nimis, erano alleati della Germania nazista a cui avevano perfino fornito una divisione di Waffen SS islamiche. Questo al di là di come la si pensi sulla tragedia di Gaza e sul massacro del 7 ottobre da cui è stata causata. Tanto valeva esporre direttamente quella con la svastica!” Ma Buzziolo ci mette il sarcasmo dei grandi storici per riportare alla memoria il pogrom del 7 ottobre e dunque ben prima della reazione di Netanyahu. L’autore osserva: “sul Duomo di Nimis venne forse appesa una gigantesca bandiera israeliana?”