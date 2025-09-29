MedicidiBaseMediciTrifase Exxx…Polzive!!! La regione FVG nella storia. Dopo 700 giorni di trattative l’assessore Riccardi strappa uno storico accordo con i medici di medicina generale: Case di comunità, indennità di collaboratori, ore aggiuntive. Inoltre un premiale di studio ai giovani infermieri che si iscrivono alle nostre università.

Su queste pagine ne avevamo parlato una settimana fa a proposito della visita a Udine dell’ex ministro della Sanità Speranza. In quella circostanza si era parlato delle condizioni migliorative (vedi leopost) rispetto ai medici di medicina generale. E il ministro aveva illustrato una sua proposta di legge. Evidentemente il momento era quello giusto visto che oggi è arrivata la notizia che dopo due anni e mezzo di trattative è stata raggiunta l’intesa tra Regione e sindacati sul nuovo accordo integrativo regionale per i medici di medicina generale. Artefice dell’accordo l’assessore Riccardi che ha illustrato i termini dell’intesa: «tutti i medici che faranno domanda alla Regione per l’indennità dei collaboratori di studio potranno riceverla. Per accedere al contributo, niente più limiti legati alle risorse a disposizione e a al numero massimo di assistiti. Nelle case di comunità, i medici potranno prestare servizio su base volontaria fino a 10 ore aggiuntive a settimana, a fronte di una retribuzione oraria di 60 euro. Potranno inoltre chiedere di ridurre il massimale da 1.500 pazienti a 1.000 assistiti le dottoresse in gravidanza, chi ha figli piccoli o invalidità». L’intesa si allarga ad altri punti: “Guardia medica turistica, il servizio prestato in carcere e l’estensione della copertura diurna feriale, da 8 a 12 ore, per i medici che lavorano in gruppo nelle aggregazioni funzionali territoriali. Secondo il presidente regionale dello SNAMI, Vignando, “Questo è uno uno dei migliori accordi regionali firmati finora”. D’accordo anche il segretario di Fimmg Fvg Fernando Agrusti. Tuttavia quella di oggi, per Riccardi è stata una giornata da incorniciare. Dopo l’intesa sui medici di base, l’assessore ha partecipato e ottenuto un vasto riconoscimento a un convegno sulla professione infermieristica. «Questo convegno – ha detto – è stato l’occasione per un confronto utile, anche per ricordare misure significative avviate dalla Regione, come il riconoscimento del premio di studio ai giovani che si iscrivono alle nostre università, la premialità straordinaria e le misure di welfare. Tutti interventi che abbiamo realizzato anche grazie al contributo della componente delle professioni infermieristiche”. Lo ha detto ieri a Pordenone l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, a margine del convegno “Infermieri del Futuro: sfide e opportunità per la professione. L’obiettivo – afferma l’assessore – sarà quindi verificare se esistono le condizioni per rafforzare la componente infermieristica, che continua a presentare criticità, in particolare per la carenza di personale, a differenza di quella medica”