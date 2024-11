UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Bufera sull’ufficio risorse umane. Il sindacato tuona: Ripristinare il contratto integrativo. Venga riconosciuta e liquidata la piena possibilità di cumulo tra indennità di ordine pubblico e di servizio esterno della Polizia Locale.

La vicenda si prolunga da mesi, al punto che – ricorda il sindacato Cisal – a causa della difficoltà nei rapporti dovuta a un’estrema chiusura nelle trattative da parte della delegazione trattante di parte pubblica, la quale pare imporre le proprie decisioni più che discuterle, è stata fissata un’assemblea sindacale per il giorno 8 novembre alle 11,30 in sala Ajace. Cosa chiede la sigla? Ripristinare corrette procedure e contenuti propri del contratto decentrato integrativo. In particolare che venga riconosciuta e liquidata la piena possibilità di cumulo tra indennità di ordine pubblico e di servizio esterno della Polizia Locale finora negato dall’Ufficio risorse umane del Comune. Va aggiunto il riconoscimento delle indennità di condizioni di lavoro (rischio e disagio) e servizio esterno della Polizia Locale.