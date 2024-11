Commissione Tagliamento a Trieste. Presiede il consigliere Edi Morandini.

Per incarico del Presidente della IV Commissione permanente, Alberto Budai è convocata oggi lunedì 4 novembre 2024, alle ore 9.45 (intera giornata), con il seguente ordine del giorno:

1. Audizione per l’illustrazione del documento preliminare all’avvio della progettazione dell’intervento di costruzione di una traversa laminante, con luci mobili a paratoie piane, adiacente al ponte di Dignano per la creazione di un bacino di espansione in linea, in alveo attivo e sul tema della messa in sicurezza del fiume Tagliamento al fine di superare il campanilismo territoriale, ribadire la necessità della compartecipazione dei territori coinvolti da più opere lungo il corso del fiume Tagliamento e garantire minore impatto delle opere di laminazione e al tempo stesso una maggiore sicurezza per la popolazione, con l’Assessore Fabio Scoccimarro ed i seguenti soggetti, così suddivisi dalle ore 10.00 alle ore 13.30:

– Vice Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’Italia, Vannia Gava;

– Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico della Regione FVG, Massimiliano Fedriga;

– Assessore all’ambiente, clima, protezione civile, dissesto idrogeologico della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin;

– Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

– ing. Giorgio Damiano, componente del Laboratorio Tagliamento. La commissione sarà presieduta dal consigliere Edy Morandini causa indisposizione del presidente Alberto Budai.