TagliamentoSentimento Exxx…Polzive!!! I comuni di Fagagna e Moruzzo, e sono 33, bocciano il progetto di devastazione del Grande Fiume a Dignano e Bonzicco. La storia non si tocca. Ci ricorderemo al momento del voto. A Fagagna la Lega abbandona l’aula. Attento Fedriga, potresti ustionarti.

Si fa sempre più nutrita la schiera di comuni, anche non rivieraschi, che boccia il progetto di cementificazione del grande fiume fra la sponda di Spilimbergo e Dignano. L’ordine del giorno approvato l’estate scorsa in seduta plenaria dalle assemblee dei due municipi è stato approvato, all’unanimità, dal comune di Moruzzo e, con alcune riserve, da quello di Fagagna il 29 ottobre scorso. L’argomento ha interessato l’aula e i voti a favore della mozione “Spilimbergo-Dignano” sono stati quelli della maggioranza del sindaco Chiarvesio con in testa Schiffo e Bertuzzi. Hanno invece votato contro la mozione i consiglieri che fanno riferimento al gruppo del candidato sindaco D’Orlandi (Burelli, Elena Rosso) di area biodegradabile non ben identificata. La Lega, col capogruppo Cecone, ha abbandonato l’aula dando un preciso segnale politico a Trieste: sulla questione è meglio essere prudenti. Alla fine della fiera, dopo i municipi della Comunità Collinare che dicono no alla traversa: Buja, Colloredo di Monte Albano: Coseano; Dignano; Fagagna, Flaibano,Forgaria, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, Pagnacco, San Daniele, San Vito di Fagagna, Treppo Grande, si aggiungono quelli di Fagagna e di Moruzzo. Ma il progetto sta diventando un caso politico per via del fatto che alcuni primi cittadini di area maggioranza regionale vanno contro il percorso della regione, Turridano, Bottoni, Molinaro, Tiepolo, Sandruvi e Valent. Il vice ministro Vannia Gava (Lega) ha trovato i fondi del governo e Scoccimarro è l’assessore delegato al progetto assieme alla collega Amirante, ambedue di Fratelli d’Italia. A Fagagna, all’ombra del castello, le voci rimbalzavano: Ci ricorderemo al momento del voto.