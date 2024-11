PolverieraMonfalcone Exxx…Polzive!!! Anna d’Europa fa saltare le valvole alla sinistra: Usano un uomo condannato per caporalato contro di me. Com’è stato possibile che un’istituzione come il Consiglio Regionale accolga un rappresentante bengalese condannato per estorsione? Calligaris: Bullian e Moretti si scusino con la città. Campo Largo the end..

E’ successo lunedì scorso e l’europarlamentare Anna Cisint lo denuncia oggi. La circostanza è gravissima perché coinvolge anche il Consiglio. E’ successo che in aula ha fatto il suo ingresso, fra i saluti della sinistra, un uomo condannato per caporalato. Lo rivela l’assessore e già sindaco di Monfalcone Anna Cisint che esprime profonda indignazione per il comportamento della sinistra monfalconese in occasione della riunione delle commissioni regionali – con all’ordine del giorno “Il Piano Monfalcone”. Nell’audizione di lunedì 28 ottobre, la delegazione della Sinistra locale, capitanata dai consiglieri regionali Diego Moretti e Enrico Bullian – entrambi papabili candidati alla carica di sindaco nelle prossime elezioni amministrative monfalconesi – e con la partecipazione attiva dell’ex assessore Bou Konate, ha infatti invitato in Aula un rappresentante bengalese già condannato per estorsione a 3 anni e 4 mesi a danno di suoi connazionali nell’ambito di un’operazione di caporalato nei cantieri; procedimenti che hanno portato alla condanna di altre sei persone per associazione a delinquere. L’europarlamentare osserva: «È inaccettabile che una sede istituzionale come quella della Regione Friuli-Venezia Giulia sia stata utilizzata come teatro di simili atti di arroganza e ambiguità. Volevano fare un processo contro di me, invece hanno dimostrato tutte le loro contraddizioni: ancora una volta la Sinistra ha palesato la propria vera natura e il proprio disprezzo verso la legalità e la sicurezza della comunità. Questo accede mentre il Comune di Monfalcone sta lavorando per cambiare il modello produttivo dei subappalti in Fincantieri e contrastare le irregolarità dei centri islamici. Portare al tavolo istituzionale una persona riconosciuta colpevole per caporalato, un reato che sfrutta e opprime i lavoratori, è un segnale inquietante di tolleranza verso pratiche illegali». Per concludere: «Questo è solo un amaro assaggio di come vorrebbero trasformare la nostra città e che abbiamo smascherato». Sul punto si fa sentire il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Calligaris: «L’istituzione Consiglio regionale – spiega l’esponente della Lega – è estranea a spiacevoli accadimenti, ma una riflessione più profonda deve essere fatta in tema di responsabilità di chi indica gli auditi. Forse, prevedendo un controllo onde evitare che sia lesa l’immagine del Consiglio. Sicuramente, il consigliere Bullian o il consigliere Moretti, o chi ha indicato gli auditi, dovrebbe scusarsi con la città di Monfalcone e con i lavoratori di cui, forse, non rappresenta né difende i diritti». Chiude la vicenda il capogruppo dei Dem Diego Moretti: «Portare un condannato per caporalato, che non conosco in alcun modo, in Commissione è stato un errore che non può avere scusanti di alcun tipo. Detto questo, trovo squallido e strumentale che Cisint accosti il mio nome e quello del collega Bullian a una vicenda risalente a nove anni fa sulla quale non c’entriamo nulla».