NoConsorzioNoParty Exxx…Polzive!!! Manca solo la ribolla. Si festeggia in castello il ventennale di un canale scolmatore a Rive d’Arcano (Ud). Per l’evento affittati due pullman, catering, riprese video per l’autocelebrazione. In arrivo i nuovi mobili per ufficio acquistati da una ditta triestina: 8mila euri.

Per i festeggiamenti del ventennale del canale scolmatore Corno-Tagliamento in località Rive d’Arcano (Ud), il Consorzio Pianura Friulana (segretario Armando Di Nardo, presidente Rosanna Clocchiatti) ha organizzato una grande festa con riprese video, catering nelle sale del castello e due pullman di trasferimento per gli ospiti: amministratori, presidenti, consiglieri regionali, vice ministri e pubblico riservato. Quando la normalità si trasforma in straordinarietà. E cosa dovrebbe fare il Consorzio se non salvaguardare le aree di competenza? Il canale scolmatore Corno-Tagliamento è un manufatto che consiste in una galleria sotterranea del diametro di ben mt 5 per una lunghezza di 5km. L’opera inaugurata il 31 ottobre 2004 durante una piena, ha permesso di salvare molti comuni dalle inondazioni che nel fiume Corno inevitabilmente si susseguivano durante le precipitazioni più intense. Non poteva mancare la diretta televisiva e il servizio fotografico per un importo di 1.700 euri mentre il noleggio di due pullman più conducente ha determinato una spesa di 1.200 euri. Per sfamare gli ospiti il Consorzio ha impegnato la cifra di 1.600 euri. E’ stata una grande feste campestre ma gli agricoltori sono sul piede di guerra per via delle tariffe dell’acqua per irrigazione. E nel roteare del clima festaiolo è spuntato anche un nuovo investimento che interessa la sede dell’ente. E’ l’ora di cambiare i mobili dell’ufficio. Per tal motivo è stato affidato l’incarico della fornitura direttamente alla ditta triestina Facau per un importo di 8.100 euri. Saranno i progetti del Pnrr?