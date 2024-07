UdineFarWest Exxx…Pokzive!!! Dopo i coltelli, spuntano le pistole. Regolamento di conti stanotte in via Cividale: un uomo è stato colpito alla schiena da un’arma da fuoco.

La notizia è riportata dal TgrFvg e dalle principali agenzie di stampa. La scorsa notte, tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio, un uomo è stato colpito, si presume, da una pistola. L’episodio è avvenuto in via Cividale a ridosso del passaggio a livello. Probabilmente il malcapitato tentava di fuggire. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza e un’automedica. Secondo una prima ricostruzione alcuni testimoni hanno sentito un botto (come un colpo di arma da fuoco) e hanno dato l’allarme; la persona soccorsa presentava una lesione al gluteo, possibile foto di entrata di un colpo di pistola. La vittima dello sparo è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario che ha stabilizzato il paziente e successivamente trasportato, in ambulanza, al Santa Maria della Misericordia, in codice giallo: non è in pericolo di vita.