UdineFantasma Exxx…Polzive!!! Il Friuli sempre più confine dell’Impero. Un uomo viene sgozzato brutalmente alle prime ore del nuovo anno. Nessun cenno sulla stampa nazionale.

Il contesto è quello del Capodanno. Bagordi, petardi, colpi di pistola, il presepe, la politica, Mattarella, le risse e le vittime. Ingredienti immancabili che riempiono le pagine dei siti d’informazione che narrano le fasi dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Un deputato spara e ferisce il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro. Una donna muore ad Afragola per un proiettile vagante; in provincia di Napoli un 17enne è ricoverato in gravi condizioni per l’espolosione di un petardo; Salvini pubblica la foto con Francesca Verdini e Chiara Ferragni che riappare. Del gravissimo episodio di Udine, nulla. Il Corriere della Sera non riporta la notizia. Nemmeno Repubblica e l’informatissimo Dagospia. Eppure si tratta di una rissa scoppiata durante una festa in un locale della zona sud della città che ha provocato la morte di un trentenne. L’uomo, di origini domenicane, è morto a causa delle ferite riportate da un coccio di bottiglia che gli ha tagliato la gola. Il presunto omicida è stato fermato nel pomeriggio del 1° gennaio mentre tentava di fuggire in Austria. La vicenda è stata ripresa da Il Piccolo; Messaggero Veneto; Gazzettino. Per il resto, nulla, nada de nada. Regione marginale. C’è però chi strumentalizza l’episodio, come il centrodestra, che accusa la sinistra di aver sottovalutato il problema sicurezza in città.