Felice2024 Exxx…Polzive!!! Profumi d’Oriente sulla festa del Capodanno “udinese”. Migliaia di persone per salutare il nuovo anno il giorno dopo. De Toni ispirato da Mattarella (la pace); Venanzi: Un successo.

Le dinamiche della società teorizzate da Furio Honsell e la teoria della complessità elaborata da De Toni e assemblate dal vice sindaco Venanzi, si sono concentrate ieri sera in piazza primo maggio per il primo Capodanno “udinese”. E’ stato un successo inaspettato tanto da far dire a Venanzi che “vista la folla di stasera forse dovremmo pensare alla sera del 1°gennaio come data per festeggiare il nuovo anno”. Una folla incredibile, profumi d’oriente da svenimento nelle prime file e mediterranei al centro. Il magistrale countdown alle 22.30 come i professionisti più navigati ha fatto esplodere la folla. Poi tutti con gli occhi puntati verso il colle del castello osservare gli arabeschi dei fuochi accompagnati dalla colonna sonora di Radio Company. I festeggiamenti “il giorno dopo” sono stati una scelta impegnativa e rischiosa ma che ha soddisfatto i presenti e gli organizzatori. In tal senso sono da ritenersi sconsiderate e inopportune le accuse del centrodestra all’amministrazione De Toni per il rinvio a ieri sera della baldoria. La festa di Capodanno non è l’approvazione del bilancio, non è nemmeno una seduta consiliare. Le migliaia di persone accorse in piazza sono state la miglior risposta alle critiche. Il centrodestra avrebbe dimostrato una maturità politica, che è ancora incerta, se avesse incoraggiato la scelta di De Toni e Venanzi di spostare la data per il maltempo. In fondo, il successo dell’iniziativa va inserito nel patrimonio culturale, sociale ed europeista della città. Una città vivace, sorridente ben diversa dal cupo incedere del sindaco precedente.