LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Hanno inventato una mareggiata per prorogare di un anno le concessioni balneari. Il consigliere Santin alza il velo sul primo scandalo friulano del 2024: “Non vogliamo che vengano emessi degli atti che sono dei falsi ideologici. Ci stanno prendendo per il culo”.

Per il consigliere comunale Alessandro Santin (Lignano Crescita e Sviluppo), la mareggiata invocata per rinviare al 2024 le aste pubbliche per le concessioni balneari è una sòla galattica al quale lui non ci crede. Come si ricorderà, a fine ottobre, il vice sindaco Manuel La Placa aveva annunciato l’approvazione di un atto di indirizzo per l’affidamento delle concessioni demaniali di competenza del Comune, attualmente in capo a Lisagest e Getur, in scadenza al 31 dicembre. Ma dal 28 ottobre ad oggi qualcosa dev’essere successo. Alessandro Santin, con un video pubblicato in rete, afferma: «Da poche ore sono venuto a conoscenza della delibera di giunta del comune di Lignano che ha prorogato le concessioni demaniali al 2024 e fatto slittare i bandi di gara. Non sono rimasto sorpreso da questa illegittima proroga – osserva Santin – che non può essere autorizzata. Quello che mi ha stupito è stata la motivazione del rinvio». Su quali basi si fondano le ragioni di quell’atto amministrativo? Per Santin si tratta di una balla colossale. «Il comune – rammenta il consigliere comunale – scrive che a causa di una forte mareggiata che ha danneggiato l’arenile, non si possono fare i bandi di gara. Noi che conosciamo l’arenile e abbiamo diversi amici del posto, non abbiamo rilevato “gli ingenti danni” evocati dal comune nel provvedimento di proroga. Anzi, per noi questa storia della mareggiata è del tutti inventata. Non vogliamo che a Lignano vengano emessi degli atti che sono dei veri e propri falsi ideologici. Porteremo in consiglio comunale tutte le nostre istanze per andare a fondo sulla vicenda. Mi sono già arrivate 15 foto e 3 video. La spiaggia interessata al rinnovo delle concessioni demaniali è perfetta, mai stata in così buone condizioni. Hanno inventato tutto – ribadisce il consigliere comunale – abbiano raccolto documenti e testimonianze. Chiediamo che ci venga fornita la descrizione dettagliata dei danni con un computo metrico estimativo che giustifichi l’illegittima delibera di rinvio. Chiediamo un incaricato del comune che ci porti in spiaggia per farci vedere che danno c’è da riparare. Siamo stufi di essere presi per il culo. Ci vedremo in consiglio comunale» ammonisce Santin.