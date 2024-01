Tragico incidente a Zoppola (Pn): Tre morti.

Tremendo incidente stradale oggi, martedì 2 gennaio, sulla Cimpello Sequals, nel territorio comunale di Zoppola. A scontrarsi sono stati un Suv Bmw X5, un’ambulanza e un tir. Il bilancio è tragico: cinque persone coinvolte, tre delle quali morte. Due i feriti. Le vittime sono una volontaria della Croce Rossa e la paziente dializzata che si trovava a bordo dell’ambulanza per essere trasferita e infine il conducente del camion della Trans Ghiaia. Secondo una ricostruzione, l’incidente è avvenuto a breve distanza dallo svincolo di Pordenone, in un tratto rettilineo, e alla base dello schianto potrebbe esserci un sorpasso azzardato. L’autista del Tir, Pierantonio Petrocca, 52 anni, originario della Calabria e residente a Valvasone (Pordenone), era al suo primo giorno di lavoro:lo ha riferito ai giornalisti, una volta giunto sul posto, il titolare dell’azienda di autotrasporto con sede in provincia di Pordenone che aveva ingaggiato l’uomo. Aveva preso il camion a Oderzo per poi andare alla cava di Valvasone a prendere ghiaia: faceva carico e scarico. Al momento dell’impatto il mezzo era dunque ancora vuoto.