MangiatoiaFriulana Exxx…Polzive!!! Il 2024 dà il via alla giostra delle sistemazioni nelle partecipate Fvg. Le golose teste di serie regionali e le società di Udine: Cosef e Net.

Per Udine Mercati, Ssm e La Quiete occorre attendere il 2025, ma per il Cosef, Net, Friulia, Fvg Strade ed Fvg Energia le scadenze dei cda sono fissate al 2024. Sull’asse Trieste-Udine-Pordenone c’è già un ribollire di nomi che saltellano da una casella ad un’altra. Con l’incognita di Autostrade Alto Adriatico dove il neo presidente Gabriele Fava è stato chiamato dal Governo Meloni ai vertici dell’Inps. Sarà difficile che l’avvocato indicato da Giorgetti a Fedriga possa rimanere alla guida della Newco anche se la nomina definitiva all’Inps spetta al parlamento. Per quanto riguarda Friulia, si sa che Seganti, già assessora regionale della Lega, è nelle corde del presidente Fedriga e, secondo “Il Piccolo”, la sua riconferma, per la terza volta, sarebbe molto gradita. In alternativa potrebbe sistemarsi all’Autorità Portuale al posto di D’Agostino. Essendo una nomina “politica” entra in gioco il principio delle spartizioni. Detto più elegantemente “manuale Cencelli”, pertanto, a livello regionale, restano da riempire le caselle di Fvg Strade e la novità di Fvg Energia. Ambedue fanno gola a Fratelli d’Italia che ha già “divorato” diverse società partecipate: l’Interporto di Cervignano (Lanfranco Sette, sindaco di Latisana), il Fondo Trieste con la fresca nomina di Claudio Giacomelli e la presidenza di Finest ad Alessandro Minon assegnata lo scorso anno. La Lega potrebbe consolarsi con le Ater le cui quattro società scadono proprio quest’anno. Per quanto riguarda Udine, sono due le partecipate di livello che vanno in scadenza quest’anno: Net e Cosef. La regione, in merito al Consorzio industriale, pare abbia già dato indicazioni al sindaco De Toni sul nome gradito alla maggioranza. Una cosa è certa, l’uscente Claudio Gottardo non sarà riconfermato. Più fluida la situazione in Net, la Spa di raccolta rifiuti ancora in attesa di un direttore ma che la presidente Luisa De Marco non lo fa rimpiangere. Le polemiche sul porta porta introdotto dalla giunta Fontanini sono ormai completamente metabolizzate dagli udinesi. Un punto a favore della De Marco, ma i partiti dovranno fare i conti con i candidati che hanno portato acqua al centrosinistra e consentito a De Toni di vincere la partita con Fontanini, pertanto saranno diversi i nomi che scivoleranno sul tavolo delle trattative per le compensazioni. Per i nominati un reddito di cittadinanza all’insù.