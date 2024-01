DeclinoFriulano Exxx…Polzive!!! Aggressione alle tradizioni occidentali: Distrutto il Gesù Bambino a Monfalcone. Cisnt: Un fatto di una gravità estrema, una viltà inaudita. A Udine un uomo è stato sgozzato.

Stamattina in zona Laghetto Alcione di Viale Palmanova a Udine c’è stata una lite fra alcuni ragazzi stranieri. Una persona di origini dominicane di 31 anni è stata colpita alla gola da un coccio di bottiglia. L’aggressione è avvenuta intorno alle 8 del mattino, dopo la festa di Capodanno. Gli operatori sanitari hanno trasportato l’uomo in gravissime condizioni (codice rosso) all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è spirato.

Un altro episodio di cronaca è stato denunciato stamattina dalla sindaca di Monfalcone Anna Cisint. “Mi hanno avvertito alle sette stamattina dello sfregio. Ho attivato la Polizia Locale e abbiamo trovato il Gesù bambino distrutto nella casetta di Babbo Natale. Stiamo facendo tutte le indagini – osserva Cisint – il fatto potrebbe esser accaduto in un arco di tempo che si può collocare dopo l’una e mezza. Ritengo questo atto di una gravità inaudita e di una viltà estrema. Stiamo facendo le indagini con tutte le sorveglianze possibili. Oggi pomeriggio avrò altri aggiornamenti. Abbiano fatto denuncia contro ignoti. Trovo che questo atto sia ancora più negativo per il periodo in cui è stato compiuto. Attendiamo di capire meglio e dalle indagini sapere chi sono i responsabili”.