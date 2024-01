Buon2024 Exxx…Polzive!!! Aquileia e Trieste sfidano il maltempo. Dipiazza: “Abbiamo osato e abbiamo vinto”. Zorino nel solco del presidente Mattarella: “Aquileia presidio di pace”. L’annuncio: “A maggio arriverà Noa”. Il 2024 l’anno di preparazione del Giubileo 2025.

Migliaia di persone a Trieste e centinaia sotto la pioggia ad Aquileia. Due appuntamenti che hanno caratterizzato i festeggiamenti di fine anno in Friuli. Se a Udine, Monfalcone, Gorizia, Pordenone, Cervignano e Palmanova si ha preferito ritirare le attrezzature per pericolo pioggia e rinviare tutto a stasera, Aquileia e Trieste non ci hanno pensato nemmeno un minuto a rinviare la festa. E il pubblico ha risposto. Dice il sindaco di Trieste: “Abbiamo osato e abbiamo vinto. Evviva Trieste. Evviva il 2024” è il suo commento a pochi minuti dalla fine dei fuochi d’artificio che hanno incantato per circa 20 minuti le miglia di persone accorse in piazza Unità. Stesso discorso per Aquileia. Proprio a pochi minuti prima di mezzanotte in piazza del capitolo ha iniziato a piovere ma nessuno si è mosso. Grande festa sotto la pioggia magicamente colorata dagli ombrelli dei partecipanti. Il sindaco Zorino ha annunciato l’arrivo ella cantante israeliana Noa per la prossima primavera. Si esibirà in un concerto per la pace. Il 2024, per la capitale del Patriarcato, sarà quello dei preparativi per i grande Giubileo del 2025. Da oggi iniziano i lavori.