CazziComeRazzi Exxx…Polzive!!! Rinviati e cancellati i fuochi di Capodanno. I malati difiga ripiegano su “Potenza” la pasticca miracolosa. E’ la novità del 2024 che assicura un tiraggio stupefacente nel nuovo anno. Confermate le feste ad Aquileia, Tarvisio, Pordenone, Tolmezzo e Trieste.

Niente paura per coloro che avevano prenotato la serata di Capodanno tra le saette luminose e i fuochi di Udine, Gorizia, Cervignano, Palmanova e Monfalcone. Se non potranno festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza, lo potranno fare a letto. E’ stata immessa sul mercato da pochi mesi la pasticca che supera, per effetto tiraggio, le più famose Cialis, Viagra o Levitra. Non poteva che chiamarsi “Potenza” in dosi da 100mg che sta andando a ruba. Chi l’ha provata dice di aver visto effetti speciali più coreografici di quelli che si vedranno di stasera e raddoppiate le prestazioni. Sarà la soluzione ai tanti italiani che preferiscono “guardare” che trombare? Infatti, siamo nella classifica del 30 paesi che più hanno guardato porno nel 2023. Tra i giovani, il 53% degli adolescenti di età compresa tra 11 e 16 anni sono esposti a materiale esplicito online. “Potenza” una speranza per le puledre nel 2024.