Buon2024 Exxx…Polzive!!! Il sole illuminava gonfio la sabbia. Allo spericolato trapanatore della Laguna il premio “leopost 2023”. Cin cin.

E’ il video pubblicato su leopost nel mese di agosto. Un omaggio ai lettori che, sempre più numerosi, seguono questo sito. E’ stato indubbiamente un anno di successi e, com’è normale, di tremende tensioni. Ma il presidio resiste. Sorretto dal sostegno degli amici che chiamano, scrivono, sacramentano. Testimoni delle vicende narrate in rete. La verità è fuoco e dire la verità significa illuminare e ardere. Alle volte slitta la frizione. Capita e l’errore preme maligno. Auguri con questo documento che i birbanti di leopost hanno ripreso per augurare buon 2024. Quale augurio migliore che quello del soffio lieto di questa coppia? Il Banco D’Orio a Ovest di Grado ha ospitato lo show. Un tratto in cui si respira il fascino selvaggio della natura incontaminata, dove nidificano molte specie di uccelli. Lui, friulano, rapito dal tiraggio improvviso deve aver perso il controllo quando lei si è piegata in avanti per raccogliere vongole. Cin Cin.