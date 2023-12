PandoroCisl Exxx..Polzive!!! Auguri di Buon Anno a Cannarsa, il biologo dirigente sindacale della CislFp che ha usato il sindacato per infinocchiare gli iscritti e la Zamaro: E’ stato nominato direttore di staff alla direzione centrale salute Fvg a 100mila euri/anno. Auguri!

Spiegato il motivo per cui nell’anno che sta per finire c’è stata un’impressionante emorragia di iscritti alla CislFp del Friuli Venezia Giulia (vedi leopost). Tutta colpa degli “Orizzonti sanitari a misura umana”. I dirigenti avevano altro per la testa il cui interesse era solo il proprio tornaconto.

Buon anno a Nicola Cannarsa, biologo all’Azienda Sanitaria Friuli Centrale e dirigente della CislFp al quale, il 9 agosto 2022, era stato attivato il “comando” per conferirgli un incarico dirigenziale per un anno, alla Direzione Centrale Salute del Direttore Gianna Zamaro. Incarico che era stato prorogato “chirurgicamente” fino ad oggi, 31-12. Mentre gli iscritti al sindacatoCislFp restavano in mutande o emigravano verso altre sigle, il biologo-ferragnez approfittava del “piano triennale dei fabbisogni del personale” varato dalla Regione Fvg per farsi assumere, come direttore di Staff, alla direzione centrale salute della generosissima Gianna Zamaro. Un bidone sul modello sfumato dei ferragnez tirato ai poveri iscritti alla Cisl poiché il biologo votato al sindacato, grazie ai buoni uffici con la Zamaro, ha ricevuto un incarico che gli permetterà di tirare una indennità di carica di circa 100mila euri/anno. Quali meriti ottenuti sul campo, oltre alle lunghe passeggiate tra i rovi di via Pozzuolo a Udine, hanno permesso al sindacalista della Cisl di ricevere l’importante incarico di “Direttore di staff”? Gli iscritti hanno l’impressione di essere stati coglionati e si chiedono per quale ragione la dirigente Gianna Zamaro abbia disposto l’assunzione di un biologo come direttore del suo staff. Serpeggia qualche sospetto, fra il personale sanitario, il mondo sindacale e coloro che sgobbano in corsia ogni giorno nelle strutture ospedaliere, sul modo in cui è stata concepita l’operazione. Più che un “Piano Integrato” sembra un “PianoSalvaNicola”, quel dirigente che manifestava come un ossesso fuori dagli ospedali della regione contro la crisi del personale e le liste d’attesa, che è stato premiato dalla stessa azienda contro cui sputava veleno. Quindi, alla fine della fiera, il sindacalista barricadero è stato, prima “comandato” e “assicurato” alla Direzione e poi, da domani, sarà assunto alla Direzione Centrale salute come dirigente di terza fascia. La sua mesata potrà superare i 10mila euri. Iscritti alla canna del gas. Tutto merito degli “Orizzonti sanitari a misura umana”. Quelli esibiti dal pandoro-sindacalista. Buon anno.