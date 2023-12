StuporCarnia Exxx…Polzive!!! Deserta l’asta del primo bando del Sel Service Varmost, il sindaco di Forni di Sopra tenta di rifilare l’esercizio una seconda volta. Preavviso di tre giorni. Rischio turbativa d’asta.

L’amministrazione del comune di Forni di Sopra (sindaco Marco Lenna) ha pubblicato l’avviso del secondo bando di gara per la locazione dell’immobile Self Service Varmost. Come si ricorderà, la prima gara era andata deserta e il sindaco è corso ai ripari per evitare una figuraccia estrema nel pieno della stagione turistica. Perciò, a velocità supersonica, ha pubblicato un secondo bando che presenta dei profili di sospetta turbativa d’asta. Le offerte devono essere presentate entro le ore 12 del 2 gennaio alle ore 9 con gara il 3 gennaio. Preavviso di 3 giorni. Il canone di locazione posto a base d’asta è di 2.000 euri più Iva. Oggi, 30 dicembre è stato effettuato il sopralluogo. Quanti sono partecipanti? Pare uno solo dopo che la Pm Group di Roma si è ritirata. La località turistica di Forni di Sopra, in queste giorni, è stata molto promozionata da Promoturismo, paginate su paginate a colori su Corriere della Sera e Sole 24 ore. Nel piano di investimenti della regione Fvg, per i prossimi 3 anni svetta il comprensorio di Forni di Sopra-Sauris destinatario di 9milioni e 380 mila euri. Una cifra mostruosa per una stazione sciistica che non riesce ad affidare uno dei servizi essenziali per l’ospitalità degli sciatori: il punto di ristoro e i servizi igienici sulle piste. Si tratta del Self Service Varmost. L’amministrazione del sindaco LennaCotenna che impegna 5milioni e mezzo di euri per riqualificare la sede comunale, si ritrova, nel momento più importante della stagione turistica, senza l’unica stazione ricettiva sulle poste. Un servizio irrinunciabile per gli sciatori e i turisti che salgono in quota. Dovesse venire assegnato, il Self Service entrerà in funzione dopo le feste di Natale e Capodanno. Resta solo la Befana e qualcosa a carnevale. Con l’incubo di una gara di affidamento bandita sul filo della legalità visti i tempi di presentazione delle domande e apertura buste. Il vincitore sarà tal F.N.? Carnia infetta, regione malata.