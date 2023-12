GiulianiBanani Exxx…Polzive!!! Imprenditore triestino voleva fare il furbo con le imposte: Il Tribunale di Trieste gli confisca beni per oltre 600mila euri.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale su richiesta della Procura locale, ha colpito le quote societarie di una società attiva nel settore dell’organizzazione e della promozione di eventi sportivi, legalmente rappresentata da un imprenditore triestino cinquantacinquenne, attualmente indagato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il sequestro è finalizzato, oltre che a garantire il soddisfacimento della pretesa erariale relativa ai debiti tributari accumulati da altra società – un tempo operante nel settore dell’installazione di impianti elettrici ed ora posta in liquidazione -, pure ad impedire che la condotta criminosa venga protratta a conseguenze ulteriori, quali la dispersione dei beni immobili oggetto di due distinte vendite effettuate dalla società in liquidazione, le quali appaiono simulate o fraudolente: trattasi di un capannone industriale del valore di 570.000 Euro e di un posto auto e posto moto del valore di circa 30.000 Euro.Per tal motivo, i Finanzieri in forza al Comando Provinciale di Trieste hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso per il valore di oltre 600 mila Euro dall’Ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Trieste.