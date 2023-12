ScattoCarnico Exxx..Polzive!!! Salvini risucchiato dalle rogne dei Verdini; Fedriga in vacanza; Amirante non pervenuta. Interviene Debora Serracchiani che porta la questione del Passo di Monte Croce in Parlamento. “Lavori per 63 milioni di euri mai compiuti”.

Le forze dell’ordine hanno notificato l’altro ieri a Tommaso Verdini (figlio dell’ex senatore Denis e fratello di Francesca, compagna di Matteo Salvini) un’ordinanza che dispone la misura cautelare agli arresti domiciliari. Il provvedimento restrittivo è stato disposto nell’ambito della indagine della procura di Roma su alcune commesse Anas in cui si ipotizza, tra gli altri, anche il reato di corruzione. Oltre a Tommaso risulta indagato dalla Procura di Roma anche Denis Verdini, ex Senatore di Ala. Sarà per questo motivo che il ministro delegato a risolvere la vicenda del Passo di Monte Croce carnico bloccato da una frana sta ignorando l’urgenza. Chi si occupa allora del passo? Nientemeno che la tanto vituperata dai friulani Debora Serracchiani, romana di nascita, che ieri alla Camera ha presentato un ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo e approvato a larghissima maggioranza dall’aula. Cosa dice il documento? “Prevedere in tempi congrui un preciso cronoprogramma di interventi per affrontare l’emergenza connessa all’interruzione sulla strada statale 52 bis in Carnia, in direzione Passo Monte Croce Carnico, e a predisporre rapidamente anche degli studi di fattibilità per una via di collegamento alternativo in zona, come immaginato nei decenni passati, con una variante da rendere utilizzabile in una porzione di territorio meno esposto a pericoli di frane costanti o ripensando concretamente alla soluzione relativa a un tunnel che colleghi i comuni di Paluzza e Kötschach-Mauthen, nonché a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, specifiche misure di sostegno per l’economia del territorio. Visto che tanti colleghi anche della maggioranza hanno ritenuto di sottoscrivere assieme a me questo ordine del giorno, il voto dell’aula sarebbe un segnale”, ha detto l’ex presidente della Regione, chiedendo che l’ordine del giorno fosse messo ai voti.

Ricordando che “la statale 52 bis è stata oggetto di una convenzione stipulata nel 2016 tra ANAS, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Friuli Venezia Giulia, Land Carinzia in virtù della quale sono stati appostati 63 milioni di euro per lavori che dovevano essere fatti su quella strada”, Serracchiani ha segnalato che “questi lavori non risulta siano stati effettuati” e ha chiesto di “impegnare il Governo a farli con urgenza”. Fra le schermaglie in atto tra Fratelli d’Italia e Lega, spunta il Pd, anzi, l’ex presidente Serracchiani.