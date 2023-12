DeToniPetardoni Exxx..Polzive!!! I botti di Capodanno mettono in crisi la maggioranza di Udine. Sinistra Unita: “Ignorato il benesere animale”. Nel 2019 sono morte 500 bestie.

Gli esponenti di “Sinistra Unita” di Udine contro i botti di Capodanno.

“Apprendiamo con dispiacere e preoccupazione la scelta dell’amministrazione comunale di permettere i botti di Capodanno e di usare fuochi pirotecnici rumorosi, terrore (come avevano fatto notare i nostri rappresentanti di sinistra in Comune) per gli animali domestici e la fauna selvatica.

Ricordiamo che i botti di Capodanno nel 2019 hanno causato la morte di oltre 500 animali, nel 2022 di 400 e che ogni anno sono migliaia le fughe e i relativi danni cognitivi recati agli animali spaventati. Le città di Gorizia e Padova si mostrano quest’anno esemplari vietando i botti rumorosi la notte di San Silvestro e diffondendo ordinanze restrittive in modo responsabile e rispettoso. Udine, cavalcando l’onda della “Città Felice”.

Tra l’altro, duole constatare un’ingente spesa di denaro pubblico per le proiezioni colorate (costate da sole 90mila euro) e per l’acquisto dei fuochi d’artificio (altri 30mila euro). Una scelta di centrosinistra sarebbe destinare fondi alle politiche sociali per l’emergenza abitativa (anche a fronte dell’aumento dell’addizionale Irpef) che riguarda moltissimi migranti che a Udine dormono per strada (secondo le dichiarazioni del prefetto).

Pertanto, come buon proposito per il prossimo anno, ci piacerebbe veder realizzate delle luminarie sobrie, adeguate ordinanze volte a sensibilizzare la cittadinanza sui botti, adottando comportamenti sostenibili nei confronti degli animali e a impegnare maggiormente ed equamente le risorse economiche del Comune per risolvere i problemi urgenti della città come quelli delle persone senza fissa dimora. Affrontando questi e altri temi, come quelli della sicurezza e del consumo di suolo in una unica direzione eco-sostenibile, progressista e di tutela dei ceti più deboli e delle persone che vivono situazioni di estrema povertà”.