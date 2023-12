AleeUdìn Exxx..Polzive!!! La festa di Capodanno fa scattare la rivolta di Trieste contro i friulani. Ruralia contro Impero. Alex Bini: Il comune ha umiliato l’artisticità dei talenti locali. Due dee Jay di Udine. Chi ha deciso? Voglio il dettaglio delle spese per ogni singolo artista. I friulani esultano.

Dopo che su queste pagine erano stati pubblicati i nomi degli artisti e l’impegno di spesa del comune (210 mila euri compresi fuochi) per la notte di Capodanno, i triestini hanno cominciato a porsi qualche domanda. In particolare chi è del settore come Elvio De Candia in arte Alex Bini che è un noto D.J. e V.J. locale ma che si occupa anche di produzioni. E’ Digital Marketer, Talent Scout, Vocalist, Organizzatore eventi nazionali ed europei, Presentatore, Autore, Regista, Sceneggiatore, Docente e Consigliere nella Settima Circoscrizione Comune di Trieste eletto nella lista di “Punto Franco”. Alex Bini era ospite stamattina di Telequattro e non ha risparmiato critiche alla giunta Dipiazza: “Non fa nulla per i giovani”. Ma soprattutto ha puntato il dito sulla trasparenza dell’operazione: con quale criterio sono stati scelti due dee jay di Udine (i Pontoni) e un gruppo musicale di Torino?. La serata sarà presentata da Andro Merkù, l’unico triestino. Alex Bini ricorda: “L’arte locale è un patrimonio che deve essere rispettato e valorizzato”. E aggiunge: “Sono profondamente preoccupato per via dell’invito rivolto a un gruppo di Torino e ai dei D.J. di Udine per l’evento di fine anno nella nostra splendida città. Nonostante le indiscusse qualità degli ospiti che non sto qui a giudicare, ritengo che la decisione del Comune di Trieste di trascurare e “umiliare” i talentuosi artisti locali sia inopportuna e fuori luogo. Migliaia di artisti triestini hanno contribuito negli anni a rendere unica la scena musicale locale e la scelta di privilegiare artisti esterni in un evento così significativo rappresenta un affronto nei confronti della nostra comunità artistica; preciso che io ho la fortuna di essere ingaggiato da oltre quarant’anni nella notte di capodanno e non sta rappresentando me. Il Capodanno in Piazza Unità d’Italia dovrebbe essere un’occasione per celebrare e valorizzare il talento locale, dando spazio agli artisti che contribuiscono alla crescita culturale della nostra città, artisti che si sarebbero anche potuti mettere da parte se la misura degli ospiti poteva essere d’interesse nazionale ma non in questo caso. Inoltre sorgono domande cruciali: è stata indetta una gara per la selezione degli artisti? Chi ha preso la decisione di invitare gli ospiti? Quanti fondi sono stati destinati all’evento? A chi è stato affidato l’incarico per l’allestimento degli impianti audio e luci? I fuochi d’artificio sono il risultato di una gara pubblica? Il tutto dovrebbe trovare la somma di una gara pubblica di assegnazione. Il Comune di Trieste è tenuto a rispondere in modo trasparente a questi interrogativi. In qualità di artista quarantennale e membro attivo della stimata comunità artistica triestina, esprimo la mia profonda preoccupazione; preoccupazione già manifestata nella “unilaterale” decisione del Comune di ridurre le serate musicali nei locali di Trieste con evidenti danni occupazionali ed economici. Mancano poche ore all’evento ma voglio garantire che questa iniziativa sconveniente, imbarazzante e inopportuna non passi inosservata. Assicuro che indagherò a fondo su questa situazione, chiedendo chiarezza e trasparenza sul processo decisionale del Comune e per ridare dignità al comparto artistico della nostra città. Presenterò un’interpellanza in VII Circoscrizione per avere risposte ufficiali dal Comune alle legittime domande della comunità artistica triestina, che provo a rappresentare. Il grande riscatto della Ruralia.