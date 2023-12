LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Conferenza stampa sui primi otto mesi di governo Fedriga. Il capogruppo Calligaris tradisce l’autonomia: La competenza funzionale del punto nascita di Monfalcone finirà a Trieste. Schiaffo alla Cisint. Sì al terzo mandato ai sindaci.

Il passaggio-chiave dell’incontro di ieri è stato quello della consigliera di Latisana Maddalena Spagnolo che ha sottolineato l’impegno nel predisporre misure nate ascoltando il territorio. Il coté granitico dei salviniani che, in termini politici, significa “autonomia”. Quella che è stata tradita a Monfalcone per opera del capogruppo della Lega Antonio Calligaris e che ha mandato su tutte le furie la sindaca Cisinit e tutta la bisiacaria. La questione era emersa in aula, nell’ultima giornata di consiglio regionale dedicata alla legge di bilancio. Il consigliere del Pd Moretti aveva presentato un emendamento (terza volta) per salvare dalla “competenza funzionale sul reparto ospedaliero-materno infantile di Monfalcone del Burlo Garofolo di Trieste”. Il capogruppo Calligaris, l’isontino Calligaris, ha disposto invece la bocciatura del documento che tendeva a custodire e preservare dai “rapinatori” giuliani il patrimonio del punto nascita monfalconese-goriziano. In fumo tutti i principi dell’autonomismo salviniano e l’ascolto del territorio citato dalla Spagnolo. La lettura politica rivela una profonda spaccatura fra la sindaca nazionale, cui Salvini sta puntando tutte le carte per superare Fratelli d’Italia alle prossime europee, e gli esponenti della Lega locale. Calligaris per primo. Quali interessi difendono? Il capogruppo ieri non ha voluto commentare la bocciatura all’emendamento e nemmeno se ci saranno margini per l’abrogazione dei commi contenuti nella legge del 2019.

Riguardo alla conferenza stampa, i consiglieri regionali della Lega Fvg guidati dai segretari Dreosto e Bosello e dal capogruppo Calligaris hanno convocato ieri mattina in via della Prefettura a Udine l’incontro per elencare gli “otto mesi eccezionali” di questo primo scampolo di legislatura. Il capogruppo della Lega, insieme ai consiglieri regionali del Gruppo e al segretario regionale Marco Dreosto, ha ricordato l’importanza delle norme che la Giunta, sostenuta dalla Lega come primo partito regionale, ha messo in campo in questo 2023: Bonus fotovoltaico, prorogato con ulteriori 50 milioni di euro oltre ai 100 iniziali. Piani di investimento territoriale a valenza pubblica che interesseranno circa 80 comuni. Dotazione di operatori di vigilanza sui mezzi di trasporto pubblico locale. Elia Miani ha ricordato lo stanziamento di un milione di euro per l’acquisto di scuolabus da parte dei comuni fino a 15 mila abitanti e il finanziamento per l’installazione di sistemi di recupero dell’acqua piovana. Alberto Budai ha invece evidenziato l’importanza dei prestiti di conduzione, aumentati negli anni dall’assessore Zannier, grazie ai quali gli imprenditori agricoli della regione possono accedere a finanziamenti agevolati per investire nelle loro attività. “Il Friuli Venezia Giulia ha un plafond di 250 milioni per questa iniziativa – ha ricordato il consigliere – : siamo la regione che investe maggiori risorse in Italia. Manuele Ferrari si è impegnato con gli emendamenti “per consentire ai giovani atleti della nostra regione di poter gareggiare con i colori del Friuli Venezia Giulia”. Maddalena Spagnolo ha ribadito l’importanza dell’attività del Gruppo nei temi principali della sanità, dell’economia e del contrasto alla denatalità. Spagnoloha fatto riferimento all’approvazione dell’emendamento con il quale sono stati stanziati 340mila euro per concedere contributi straordinari a enti privati, associazioni senza scopo di lucro e Pro Loco. La consigliera Lucia Buna si è concentrata sull’incentivo per sostenere lo sport femminile nella nostra regione, e ha voluto fare il punto sulla situazione della sanità. “Un sistema spesso messo a dura prova – ha commentato -, ma per il quale sono state stanziate risorse importanti in finanziaria, risorse che consentono di alleggerire il carico della sanità pubblica ricorrendo al privato convenzionato che permette a tutti i cittadini della regione di accedere alle prestazioni richieste riducendo i tempi di attesa”. Sul terzo mandato ai sindaci, la proposta unanime è quella di estendere la misura senza limite di abitanti.