OroIncensoEBirra Exxx…Polzive!!! Zanolla è il Re Magio friulano. A lui il primato di consigliere comunale più ricco di tutta la regione. Supera anche i due presidenti delle camere. “Lavoro per riportare il centrodestra alla guida di Udine. Ho un’idea per il prossimo presidente della regione”.

Michele Zanolla, il promoter finanziario più corteggiato dai risparmiatori di tutta Italia con ufficio a Udine in piazza Libertà, è il consigliere comunale più ricco di tutta la regione. La sua ultima dichiarazione riporta un corrispettivo formidabile: 575.963 mila euri. Redditi relativi all’anno 2022. E’ il consigliere comunale più ricco di tutto il palazzo e di tutta la regione. Volendo allargare lo spettro, la sua dichiarazione è più alta anche di quella della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa che si ferma a 430.553 euro e superiore a quella della terza carica, il presidente della Camera Lorenzo Fontana che si ferma a 110.239. Tuttavia, di fronte a questa scintillante cuccagna, Zanolla (Lista Identità Civica-Fedriga Presidente) mantiene il classico aplomb isontino perfezionato in questi anni di battaglie sul green dei campi da golf di Fort Lauderdale (Usa), Royal Blackeath di Londra, di Fagagna (Italia), il sinuoso campo di Tarvisio (Italy) e sui banchi del consiglio comunale di palazzo D’Aronco. “La prima telefonata che ho ricevuto è stata quella di Luigino Pozzo (Pmp di Coseano). Erano le 4 e mezzo di stamattina: saluti dall’India. Un genio della metallurgia”. Zanolla si compiace: “Brindiamo con una Malvasia”. A pochi passi da noi, via Manin, passano i consiglieri regionali della Lega con in testa il segretario regionale Dreosto. “Abbiano perso il comune per causa loro, hanno voluto insistere su Fontanini, sapendo che era perdente. Io puntavo su Anna Mareschi. Avremmo vinto al primo turno”. Sei sicuro? “Cento per cento e vedrai che per il prossimo giro ci saranno belle sorprese sia a Udine che in regione. Ho un asso da accusare sul tavolo. Qualcosa dopo l’elezione di Fedriga non ha funzionato, non posso dirti cosa”. Re Magio Zanolla è pronto per la breve trasferta a Sappada dove passerà la vigilia dell’ultimo dell’anno. Poi su a Sexten a ritemprare la mente. Oro, Incenso e a tutta Birra.