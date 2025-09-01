UdineDegradoUdineDeTonado Exxx…Polzive!!! Il sindaco alza il livello dello scontro sociale: Rinviare la partita Italia Israele. I Benito Remix: “Sindaco pilatesco. Grave censura illiberale”. Sul problema sicurezza interviene il prefetto che convoca per giovedì 4 settembre un tavolo.

Vidoni e Soramel rammentano: «Le dichiarazioni di De Toni sulla partita Italia-Israele (rinviare l’incontro) confermano due dati: 1) “l’operazione Rondine” a cui è ricorso in extremis per concedere il patrocinio del Comune alla stessa partita giocata al Friuli un anno fa è stata solo un maquillage peace-washing, perché se è vero, come aveva dichiarato quella volta, che lo sport è strumento di dialogo e pace, non si vede perché ora la stessa partita tra le stesse nazionali diventi inopportuna; 2) è certificato che De Toni non è un mediatore, ma un ponziopilatesco equilibrista sulla sua litigiosa maggioranza, la quale anche su Italia-Israele è divisa. Ribadiamo che lo sport – affermano gli esponenti di Fratelli d’Italia – come la cultura, non deve essere trascinato nell’agone politico, altrimenti se ne snaturano i valori. Sul piano politico, richiamiamo in toto l’intervento della Premier Giorgia Meloni in occasione del Meeting di Rimini. Chiedere l’esclusione di Israele dalle competizioni sportive, come dagli eventi culturali, è un atto di grave censura illiberale verso un intero popolo, compresi coloro che legittimamente criticano il governo Netanyahu. Lo stesso hanno affermato illustri attori e registi in seno alla Mostra del Cinema di Venezia, artisti certamente non schierati. A mettere in pericolo Udine non sarà la partita fra due nazionali le cui tifoserie sono notoriamente innocue, ma i cortei che varie associazioni manovrate da partiti di sinistra e movimenti anarchici stanno organizzando con una vera e propria chiamata alle armi. Confidiamo che il prefetto non le autorizzi lo stesso giorno della partita, perché c’è differenza fra esercizio del diritto di manifestare e abuso di quello stesso diritto”. Riguardo l’emerganza sicurezza che la maggioranza che governa il comune piacerebbe occultare, il prefetto Domenico Lione, ha convocato un tavolo per l’ordine e la sicurezza giovedì 4 settembre. All’ordine del giorno, la gestione dei minori stranieri non accompagnati in provincia.