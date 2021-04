UdineCheVales Exxx…Polzive!!! Il Comitato ViviAMO via Roma non attende i pivettari e annuncia: Il presidio ce lo facciamo da soli. La giunta impegna 700 mila euri in videosorveglianza e 6000 euri per la Festa del Friuli. Esclusivo.

Mentre a palazzo D’Aronco riposano, in via Roma pedalano. Solo un paio di settimane fa una delegazione della maggioranza Fontanini si era recata in via Leopardi a Udine per annunciare l’apertura a breve di un ufficio-presidio per la sicurezza del quartiere. Al comandante della Polizia locale Del Longo scappò una battuta improbabile: la sede potrá essere utilizzata anche dalle associazioni come Croce Rossa o Caritas. Scoppiò il putiferio e il presidente del neo Comitato “ViviAMO via Roma” tuonò contro il sindaco e l’assessore Ciani. Resta il fatto che da allora tutto tace. Per questo motivo, Luigi Armano, presidente del Comitato del quartiere ha dato mandato stasera al legale di esplorare le condizioni per istituire la nuova sede del presidio per la sicurezza del quartiere in quello di “Frontiera” già attivo e aperto da un imprenditore locale che si trova in via Battistig. Se il sindaco dorme, ci pensiamo noi. In questo senso spuntano i veri interessi del centro destra friulano. Ignorare chi ha investito sul posto, in favore di altri interessi: “La festa del Friuli del 3 aprile”. Per mandare in onda 6 spot al giorno da 40” l’uno e un paio di editoriali per un totale di 36 spot video da 40” l’uno, Fontanini ha impegnato 6.000 euri solo ed esclusivamente su Telefriuli. In quanto alla sicurezza in genere, la giunta finanzierà con oltre 700mila euri il nuovo sistema di videosorveglianza.