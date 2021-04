PolverieraGorizia Exxx…Polzive!!! Cisint randella Ziberna. Gli interessi in conflitto dell’assessore Dario Obizzi dissolvono Forza Italia. Ziberna in bilico. Esclusivo.

Non è un pesce d’Aprile, bensì la certificazione del tramonto azzurro stampato sulla facciata del comune di Gorizia. La vicenda del conflitto d’interessi in Irisacqua dell’assessore Obizzi, finita con gli atti inviati in Procura, non ha fatto altro che accelerare il tramonto della maggioranza Ziberna nell’isontino. Il Sindaco e il suo assessore sono ormai senza copertura, i vertici del centrodestra hanno abbandonato la nave e virano verso una nuova squadra per il rinnovo dell’amministrazione. Per ora, l’ossigeno alla maggioranza lo fornisce il gruppo dei 4 consiglieri di Serenella Ferrari che assicurerà il voto sul bilancio e la sopravvivenza fino al prossimo anno 〈Zotti, Stasi, Ferrari e Roldo〉. Scongiurato il voto anticipato. Per ciò che riguarda invece il clamoroso conflitto d’interessi, il petardo è esploso nel momento in cui Obizzi, assessore nel comune di Gorizia 〈che esercita la professione di avvocato〉, ha assunto la difesa in giudizio degli inquilini di un condominio a un decreto ingiuntivo di Irisacqua Srl per il mancato pagamento delle bollette dell’acqua pari a un importo di 82 mila euri. Nella pratica l’assessore, socio di maggioranza della partecipata, si era messo contro se stesso. Delirio isontino. Tuttavia l’assessore di Gorizia non è solo socio di maggioranza, ma riveste anche il ruolo di presidente del coordinamento soci 〈oggi 11 comuni isontini infuriati hanno chiesto la convocazione di un’assemblea urgente〉 che svolge l’attività di verifica. Una situazione paradossale che va ad aggiungersi a un’altra segnalazione che i vertici di Irisacqua hanno inviato ai soci e agli organismi di vigilanza, ovvero che la moglie dell’assessore Obizzi è dipendente presso l’ufficio legale, gare e contratti della stessa partecipata. Una paurosa ragnatela di interessi in conflitto che ha costretto l’Organo di Valutazione diretto da Gianbattista Graziani 〈indicato da Anna Cisint〉 a segnalare in Procura la teoria di incompatibilità del forza-tragico Obizzi. La clamorosa ingenuità goriziana non ha fatto altro che accelerare una resa dei conti tutta interna al centrodestra regionale. Le due partecipate isontine, “Irisacqua” e “Isontina Ambiente Srl” rappresentano la golosa torta spartitoria di Lega e Forza Italia. Non è un segreto che lo scivolone di Obizzi-Ziberna abbia divertito da matti il sindaco di Monfalcone Cisint. Le sue lezioni di gestione amministrativa sono frequentissime, tant’è vero che oggi ha sventolato in rete l’approvazione del bilancio del suo comune.

Monfalcone vuole metter le mani su Isontina Ambiente dell’amministratore unico Giulio Severo Tavella, quota Forza Italia, che è scaduto il 31 dicembre 2020. Una tesi che incrocia il favore del capogruppo del Pd in consiglio regionale Diego Moretti che ha già in mente il nome del candidato sindaco europeista per la Gorizia capitale della cultura proiettata verso, e oltre il 2030.