PoltronificioChimico Exxx…Polzive!!! Il caso Friulab di Udine: La società diretta dal Cafc e pilotata dalla coppia Forzista Zanin-Mtf e Riccardo Riccardi per sistemare gli amici: Elena Viero nel CDA, Oriano Turello Amministratore Delegato. Presidente Giancarlo Candotto. Esclusivo

Il cliente più “fidelizzato” di Friul Lab Srl è il Cafc di Udine, nei primi tre mesi del 2021 il laboratorio ha fatturato un importo di circa 320mila euri. Cos’è Friul Lab Srl? è un laboratorio di analisi ambientali nato a supporto dei principali gestori delle risorse idriche. La sede è a Udine in via Cotonificio. I soci sono: il CAFC S.p.A. del presidente Benigno con l’81,40% delle quote. L’Acquedotto Poiana S.p.A. del presidente Vuga col 10,70%. Il Consorzio Bonifica Bassa Friulana della presidente Sig.ra Rosanna Clocchiatti col 7,90%. Totale 100,00% del capitale sociale. Si tratta di una società “casalinga” sottoposta alla direzione e coordinamento del CAFC del presidente Benigno, quota Zanin-Mtf. Gli amministratori, che si dividono un compenso-riparo di circa 50mila euri anno sono: presidente Giancarlo Candotto, consigliere comunale di maggioranza a Cervignano. Alessandro Patriarca, Elena Viero 〈compagna del presidente del consiglio Fvg〉 e Rosa Ricciardi sono consiglieri. Il Sig. Oriano Turello, già presidente del Cda fino al 2017 e storico direttore generale di Fvg Strade, è stato nominato Amministratore Delegato e indicato dal presidente Candotto in diversi incarichi come Rup. Un laboratorio dedicato principalmente al Cafc del clan di Forza Italia Fvg per sistemare gli amici e costruire le nuove alleanze in vista della raccolta del consenso elettorale. Illuminante la trasversalità della partecipata: si va dall’area sinistra-centro di Cervignano, composta dal presidente Candotto, dalla consigliera Rosa Ricciardi e dal revisore unico della società Giovanni D’Alì; a quella Destra-centro dei tragici Zanin-Mtf, Elena Viero, Riccardi, Turello, Benigno.

Il nuovo CDA è stato replicato tale e quale a quello rinnovato nel 2017. Resterà in carica fino al 2023. Laboratori malati, Regione infetta