EmergenzaSanitaria Exxx…Polzive!!! Parte la campagna di comunicazione e auto promozione strategica dell’ASUGI di Poggiana: 52 mila euri per “News Feed & Display” su: IlPiccolo, Telequattro, TriesteCaffè, TriesteOggi e GoriziaNews. Esclusivo

L’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina diretta da Poggiana e pilotata dall’assessore Riccardo Riccardi, oltre a occuparsi di bisturi e medicina, svolge attività di comunicazione e informazione al cittadino attraverso i propri canali istituzionali che comprendono, tra l’altro, il sito internet aziendale, l’invio di comunicati stampa e la presenza sui social network; giacchè si ritiene di fondamentale importanza veicolare tempestivamente informazioni istituzionali, corrette e attendibili atte a contrastare il diffondersi di fake news, la Direzione strategica “Comunicazione, Relazioni esterne aziendali e Ufficio Stampa”, diretta da Sara Sanson ha deciso di lanciare un‘impegnativa campagna stampa riservata alla sola Azienda Sanitaria Giuliano Isontina diretta da Poggiana. Sia quella Friulana che quella Pordenonese sono state ignorate. L’azienda della nave-Covid ha ritenuto invece di impegnare oltre 52 mila euri per diverse iniziative promozionali così suddivise:

Per la campagna digital “News Feed & Display” riservata a Il Piccolo.it, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 28.670,00 (Imponibile Euro 23.500,00 + IVA 22% Euro 5.170,00), alla società Network Cafe S.r.l.s. i servizi denominati “Azienda Sanitaria Informa”, per un importo complessivo presunto pari a Euro 18.300,00 (Imponibile Euro 15.000,00 + IVA 22% Euro 3.300,00), alla società Mediaimmagine S.r.l.s. le pubblicazioni sulle testate giornalistiche TriesteOggi e GoriziaNews, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 5.246,00 (Imponibile Euro 4.300,00 + IVA 22% Euro 946,00). L’onere complessivo è pari ad un importo totale presunto di Euro 52.216,00 euri.