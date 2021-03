LaQuieteASP Exxx…Polzive!!! Spunta un magheggio sulla nomina del nuovo direttore da 150mila euri. Oggi la decisione. Il Rup Cecutti: “Garantisco che…” Cosa garantisce? I nomi degli aspiranti. Esclusivo.

Oggi si riunirà il Cda dell’azienda per nominare il direttore generale, presidente Alberto Bertossi, sorveglianza affidata a Giovanni Barillari. Il Responsabile del procedimento della selezione scrive: «Ringrazio gli amici ma garantisco che il Mega direttore galattico non ha le mie virtù, né io le sue». Come fa il Rup a conoscere le virtù del nuovo direttore? Un testo sibillino diffuso in rete che ha insospettito il pianeta sanitario regionale e che lascia spazio a melmose interpretazioni. Tiziano Cecutti è il direttore amministrativo dell’azienda ed è anche il responsabile del procedimento per la selezione del nuovo direttore che dovrà prendere il posto di Guarnieri. La settimana scorsa un’apposita commissione ha valutato i requisiti dei magnifici 8 che sono stati esaminati. Compenso 120mila euri anno più il 20 per cento di premiali. Gli aspiranti sono: Andrea Cannavacciuolo, Giovanni Di Prima, Antonio Impagnatiello, Franco Iurlaro, Pietro Pipi, Fabrizia Titon, Nicoletta Tofani, Luciano Zanelli. Che virtù possiede il nuovo direttore che Cecutti conosce e “garantisce”? Udine infetta, regione malata.