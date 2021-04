SprekopolisFriuli Exxx…Polzive!!! Chi ha intortato il sindaco di Pozzuolo? Un comune a testa in giù: la giunta approva una spesa di 100mila euri per un bassorilievo. Lodolo: “Non so nulla”. Esclusivo.

Il sindaco Lodolo sgamato dai consiglieri di opposizione. Che fine farà ora il progetto?

Come riporta Massimiliano Pozzo, consigliere comunale di Pozzuolo del Friuli: «Sulle prime pensavo a uno scherzo del primo aprile…poi invece ho appurato che è tutto vero». Una storia che ha dell’incredibile ed è la seguente. Un mese fa il sindaco aveva inserito nel programma dei lavori pubblici, il recupero di un’ancona votiva. Costo dell’opera circa 100mila euri. Un impegno economico sbalorditivo in periodi di tari sempre più alta, partite iva alla canna del gas, disoccupati, casse integrazioni e tensioni sociali alle stelle. Il comune è piccolo e la gente s’indispettisce.

Una decina di giorni fa, la giunta al completo col sindaco e gli assessori Bianco, Scalon, Greatti e Gabino, aveva approvato lo schema di bilancio al cui interno trovava spazio anche l’impegno di spesa per l’ancona. L’altro ieri il patatrac. Durante i lavori della commissione bilancio, il consigliere Turello ha chiesto conto al sindaco su quali fossero gli indirizzi programmatici di alcuni lavori pubblici. Ovvio che il consigliere faceva riferimento ai 100mila euri destinati al bassorilievo. Il sindaco, caduto in trance, riferiva al consigliere di non sapere o capire da dove spuntassero “quei 100mila euri”. In pratica il sindaco faceva lo gnorri e scordava di aver portato in giunta lui stesso il programma dei lavori pubblici. Dopo le osservazioni di Turello, è intervienuto anche Massimiliano Pozzo che ha ribadito al sindaco che la sua giunta ha già approvato l’impegno di pesa da 100mila euri per la realizzazione di un’immagine sacra. La delibera lo conferma. Insomma l’intera maggioranza di centrodestra del sindaco Lodolo smemorata e distratta su un impegno di spesa di ben 100mila euri.

Resta il sospetto rispetto allo sviluppo esecutivo dell’opera. Quale impresa friulana è particolarmente esperta nell’esecuzione di tali opere? Comune infetto, regione malata.