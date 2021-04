CatastrofeSanitariaFvg Exxx…Polzive!!! Siamo fra peggiori d’Italia: Da martedì il Veneto in zona arancione noi restiamo in zona rossa. Esplode il caso dell’assessore Cigolot a Udine. Impestata anche la segretaria del sindaco. Oggi tampone per tutta la giunta. Esclusivo

L’assessore, un pò strapazzato dai manigoldi di Leopost ha superato il momento critico legato al Covid e oggi sta meglio. Viva Fabrizio e tanti auguri.

La provincia di Udine si prende la sfiga di leader della peste 4.0. Triestini e Pordenonesi infuriati con i friulani e con Braganti, Riccardi, Zamolo e le parate stile Ceausescu della Protezione Civile. Da martedì 6 aprile il Veneto abbandonerà la zona rossa e, grazie alle costanti raccomandazioni di Zaia e Lanzarin 〈assessore alla sanità〉, entrerà in zona arancione. Il Friuli raso al suolo per l’ennesima volta dai Veneti.

La provincia di Udine, malgrado l’intenso lavoro propagandistico, resta sulle zone alte della classifica degli impestati. 385 su 100mila abitanti. Ci supera la provincia di Prato e quella di Forlì-Cesena. Secondo gli esperti è tutta causa del numero di tamponi che in regione vengono effettuati rispetto alle altre realtà. Fosse vero non avremmo avuto il caso più sconvolgente d’Italia ai tempi del Covid. Un assessore comunale al personale che impesta i suoi dipendenti. E’ accaduto a Udine dove il forzista Fabrizio Cigolot, pur in presenza di un evidente malessere, ha atteso alcuni giorni prima di sottoporsi al test che poi è risultato positivo. Cigolòt è assessore al personale e ha contagiato la badante-segretaria del sindaco Fontanini. Patrizia Paoletig è risultata positiva e si trova in quarantena. Per disposizioni del Dipartimento di Prevenzione oggi tutta la giunta e il personale di segreteria del sindaco dovranno sottoporsi precauzionalmente al tampone. Comune infetto, regione malata. L’assessore al Personale che contagia i dipendenti.