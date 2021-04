DisordineVaccini Exxx…Polzive!!! Sale la tensione per l’iniezione. Ore di attesa a Udine, disagi in Carnia. Poggiana affitta 10 automobili per la vaccinazione domiciliare. Gli aggiornamenti per categorie. Esclusivo

Agli esempi narrati ieri dal consigliere regionale Franco Iacop su Telequattro 〈persone anziane di Pontebba costrette a scendere fino a Udine per il vaccino〉, si aggiungono i disagi delle persone avanti con gli anni in coda al città fiera di Martignacco (Ud), segnalate anche 3 ore di attesa 〈una signora con appuntamento alle 18 è uscita alle 22〉 e i residenti in Carnia che dai centri alpini devono scendere a valle e fino a Tolmezzo. Chi da Forni Avoltri chi da Sauris o da Forni di Sopra, gli ottantenni devono sperare nella disponibilità dei parenti o degli amici per il trasporto dal domicilio al presidio sanitario di Tolmezzo e ritorno, altrimenti le attese per le coincidenze dei mezzi pubblici sono interminabili. Disagi, soprattutto di natura fisiologica per le persone anziane. Dove vanno a fare la pipì? In Zona Rossa i bar sono chiusi. Per converso come per una beffa giuliana, l’azienda sanitaria friulana di Braganti ignora la disperazione dei vecchietti. Quella giuliano isontina diretta da Antonio Poggiana invece, noleggia 10 automezzi senza conducente da adibire al servizio di vaccinazioni domiciliari da compiere tra Trieste e Gorizia. Si tratta di 10 autovetture Citycar 1.2 Bz FIAT PANDA per una durata di 3 mesi a decorrere dall’effettiva disponibilità e consegna dei beni, ed eventualmente prorogabile, tacitamente, agli stessi patti e condizioni contrattuali, per un importo complessivo di €. 9.567,00 oltre IVA. Servizio prorogabile. La Carnia a secco. Intanto il vice presidente Riccardi snocciola i numeri dell’emergenza vaccinaria.

“Alle 18.30 le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 destinato alle persone appartenenti alla fascia di età 74-70, ha raggiunto quota 6.383 che, sommate alle 954 della fascia 79-75 anni e alle 1.955 dei soggetti vulnerabili per patologia residenti in Friuli Venezia Giulia, raggiungono quota 9.292 prenotazioni. Il dato complessivo rilevato fra ieri e oggi, per tutte e tre le categorie è di 33.760″. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. “Nel dettaglio – spiega Riccardi – la seconda giornata per le prenotazioni dedicate alla categoria delle persone comprese nella fascia di età 74-70 anni è così suddivisa: 2.337 fanno riferimento all’Asfo, 1.526 all’Asufc e 2.520 all’Asugi. Infine, per quanto riguarda il dettaglio sulle sedi di prenotazione per tutte e tre le categorie fra ieri e oggi, si rilevano 27.738 adesioni effettuate nelle farmacie, 3.366 tramite call center, 56 in strutture private, 22 presso i medici di medicina generale e 2.578 negli sportelli delle strutture sanitarie e dei reparti”.